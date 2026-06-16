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Política | 16-06-2026 18:10

Ferreira do Zêzere lança primeiro Orçamento Participativo

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Munícipes de Ferreira do Zêzere podem apresentar propostas até 15 de Julho no âmbito da primeira edição do Orçamento Participativo. A autarquia reservou 50 mil euros para financiar o projecto vencedor, a executar em 2027.

O Município de Ferreira do Zêzere lançou hoje a primeira edição do Orçamento Participativo, disponibilizando 50 mil euros para financiar projectos propostos e escolhidos pelos cidadãos, a executar em 2027.
“Queremos criar mais oportunidades de participação dos cidadãos na definição das prioridades do concelho, promovendo uma cidadania activa, o envolvimento da comunidade e uma maior proximidade entre a população e o município”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes.
A apresentação de propostas decorre entre hoje e 15 de Julho, podendo participar todos os cidadãos com 18 ou mais anos de idade em 2026.
A iniciativa municipal, inédita no concelho, pretende reforçar a participação da população na definição de investimentos de interesse colectivo e aprofundar a ligação entre a autarquia e os munícipes.
Segundo informação divulgada pelo município, a dotação global do Orçamento Participativo de Ferreira do Zêzere (OPFZZ) é de 50 mil euros, valor que será destinado à concretização do projecto vencedor, a integrar no orçamento municipal de 2027.
As propostas podem incidir sobre áreas como infra-estruturas viárias, trânsito e mobilidade, protecção ambiental e energia, reabilitação urbana, espaços públicos e espaços verdes, saneamento básico, cultura, juventude, desporto, acção social, inclusão social ou igualdade de género e não discriminação.
O processo prevê que os cidadãos possam apresentar propostas através do portal do OPFZZ, por correio electrónico, nos serviços municipais ou em sessões de participação promovidas pela autarquia.
Após o período de apresentação de propostas, os serviços municipais procederão à análise técnica e validação das candidaturas, estando a fase de votação prevista até meados de Outubro.
Os resultados deverão ser divulgados até 6 de Novembro, seguindo-se a integração do projecto vencedor nos instrumentos de planeamento e gestão do município.

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