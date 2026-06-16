Proposta do Chega para auditoria à Santos e Vale aprovada por unanimidade

Foi aprovada por unanimidade, em reunião de Câmara de Alenquer, a proposta apresentada pelo Chega sobre a realização de uma auditoria externa e independente ao processo de instalação da empresa Santos e Vale, na Passinha. O vereador Carlos Sequeira afirmou ser necessária uma avaliação rigorosa e imparcial de todo o processo relacionado com a instalação da plataforma logística, mas que o objectivo da auditoria não é apontar responsáveis, mas garantir total transparência sobre os procedimentos adoptados e esclarecer factos.

Na reunião, o PSD queria que fossem incluídas duas propostas na ordem do dia, mas João Nicolau recusou e comprometeu-se a agendar as propostas para “implementar medidas de controlo de tráfego de pesados e reforço da segurança rodoviária na Rua dos Bons Amigos (Passinha)” e para a “abertura imediata de caminho vicinal em terreno municipal como solução urgente de desvio de tráfego da Passinha” na próxima reunião do executivo.

João Nicolau anunciou, entretanto, novas medidas de controlo de pesados, como a instalação de semáforos na localidade que garantam a circulação alternada; a instalação, com carácter de urgência, de sinalização luminosa de “zona 20 km/h”, em ambos os sentidos, nas entradas da Passinha; pedir à GNR um reforço da fiscalização no terreno; e “exigir à empresa uma participação activa” na resolução do problema.

Sobre a possibilidade de os camiões circularem num caminho municipal, ainda antes da conclusão da via alternativa, João Nicolau não se compromete, mas duvida da solução, uma vez que esta se situa junto de uma linha de água.