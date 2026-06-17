Eleições para a Distrital do Chega: quatro candidatos e alguma polémica

As eleições para a Distrital de Santarém do Chega prometem luta renhida entre quatro candidaturas, sendo uma delas a do actual líder, o deputado José Dotti, que encabeça uma lista que pretende reforçar a organização interna e preparar o partido para “vencer todas as eleições futuras” no distrito. Mas a batalha de 28 de Junho não vai ser fácil e as acusações à sua liderança não são meigas.

A candidatura de Manuela Estêvão, presidente da concelhia de Santarém, acusa publicamente quem fez da liderança do partido no distrito “um trampolim” para chegar a deputado na Assembleia da República. Coisa que ela garante que não fará. Manuela Estêvão, empresária em Santarém, vinca que “uma candidatura não é uma pessoa”, afirmando que o projecto que lidera representa um grupo de militantes que se juntou com um propósito comum, “o crescimento e a credibilização do partido no distrito”. A candidata tem do seu lado Tinoco de Faria (candidato a vice-presidente), o vereador da Câmara de Tomar Samuel Fontes (candidato a vice-presidente), Hélder Marques (candidato a presidente da Mesa da Assembleia Distrital) e, entre outros apoiantes, os deputados municipais em Santarém, Victor Borges da Costa, Paulo Bolrão e António Gramacho.

O deputado José Dotti conta também com apoios de peso. A sua lista integra vários autarcas do distrito, destacando-se Nélson Cunha, presidente da Câmara do Entroncamento, e Pedro Correia, deputado e vereador na Câmara de Santarém, que é candidato a presidente da Mesa da Assembleia Distrital. Catarina Salgueiro, deputada e vereadora em Almeirim, Frederico Colaço Antunes, vereador em Benavente, Tatiana Horta, vereadora em Vila Nova da Barquinha, e Samuel Germano, vereador em Salvaterra de Magos, são outros nomes que apoiam José Dotti.

Outro candidato à liderança é o empresário José Luís Albuquerque, que já foi vice-presidente da Distrital de Santarém do Chega e lidera o movimento Nova Distrital, para unir o distrito e romper com o "terrorismo político". O candidato diz que se demitiu da vice-presidência distrital “por oposição frontal à linha dura protagonizada por José Dotti e à estratégia de isolamento que mergulhou a estrutura distrital numa crise sem precedentes”. Tem como candidata a presidente da mesa distrital a vereadora da Câmara do Cartaxo, Luísa Areosa, e Fábio Cruz como candidato a vice-presidente.

Na corrida está ainda a professora Sónia Pereira, presidente da concelhia do Chega de Ferreira do Zêzere, onde foi candidata à câmara municipal nas eleições autárquicas de 2025. António Chambino e Nuno Gil são os seus candidatos a vice-presidentes.