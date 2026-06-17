JSD de Alcanena é reactivada e elege novos órgãos sociais

A Juventude Social Democrata (JSD) de Alcanena elegeu no dia 14 de Junho os novos órgãos concelhios para o mandato 2026-2028, num acto que assinala a reactivação da estrutura juvenil social-democrata. Em comunicado, a JSD de Alcanena considera que este momento representa “um interesse renovado, embora sempre presente, em fomentar a participação cívica e política das novas gerações”.

A eleição contou com a apresentação de uma única candidatura, a Lista A, sendo a nova Comissão Política Concelhia presidida por João Chavinha Martins, tendo como vice-presidente António Miguel Santos e como secretária-geral Mercedes Raposo Feixeira. Integram ainda o órgão Afonso Gameiro Moreira, Catarina Saca e Matilde Vaz Trindade, na qualidade de vogais. A Mesa do Plenário passa a ser liderada por João Afonso Silva Alves, acompanhado por André Carreira como vice-presidente, Tiago Fatério Gameiro como secretário e Telmo Chavinha Martins a assumir funções como vogal suplente.