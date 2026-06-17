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Política | 17-06-2026 18:32

Vereadores do PS abandonam reunião de Câmara de Salvaterra em protesto

Vereadores do PS abandonam reunião de Câmara de Salvaterra em protesto
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A falta de transmissão online das sessões camarárias motivou críticas da oposição e levou os eleitos socialistas a sair da reunião.

Os dois vereadores eleitos pelo PS, Ortélia Lobo e Francisco Madelino, abandonaram a meio a reunião de Câmara de Salvaterra de Magos de 17 de Junho, em protesto pela falta de implementação da transmissão digital das sessões.
Antes da ordem do dia, Francisco Madelino considerou que esta era “a segunda reunião a decorrer de forma irregular”, uma vez que passaram cerca de três meses desde a aprovação da alteração ao regimento das reuniões do município.
O vereador questionou mesmo se poderia transmitir a reunião através do seu telemóvel, enquanto Ortélia Lobo sublinhou que “passaram três meses”.
A presidente da câmara, Helena Neves, explicou que os serviços estão a preparar a solução técnica e que o município optou por comprar equipamento próprio para assegurar as transmissões e gravações sem problemas. Um técnico informático do município prestou esclarecimentos sobre a necessidade de pontos de rede, energia e uma área dedicada às reuniões online no edifício onde estas decorrem. Após os pontos 1, 2 e 3 da ordem do dia, cerca de uma hora e 35 minutos depois do início da reunião, os vereadores socialistas retiraram-se da sessão.

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