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Política | 18-06-2026 07:00

Apoio de 18 mil euros para reabrir escola em Aldeia Gavinha

Apoio de 18 mil euros para reabrir escola em Aldeia Gavinha
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Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 18 mil euros para obras num edifício em Aldeia Gavinha. A intervenção visa garantir condições para o regresso dos alunos da EB de Aldeia Gavinha no ano letivo de 2026/2027.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro no valor de 18 mil euros à União das Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha, para obras num edifício da junta que permitirá receber alunos da EB de Aldeia Gavinha no ano lectivo de 2026/2027.
Recorde-se que, devido aos fenómenos meteorológicos extremos registados entre 28 de Janeiro e 15 de Fevereiro, a escola da freguesia ficou com a estrutura comprometida e o edifício devoluto, e por isso os cerca de 40 alunos estão a frequentar o Centro Escolar de Vila Verde dos Francos, estando assegurado o transporte.
A ideia é que as obras avancem o mais rapidamente possível no edifício da junta, situado na Estrada Nacional 9, em Aldeia Gavinha, para que os alunos possam regressar em Setembro.
Em reunião de Câmara de Alenquer, a vereadora com o pelouro da Educação, Cláudia Luís, esclareceu que os 18 mil euros são apenas para a construção civil, sendo que posteriormente irá ser submetida à aprovação da autarquia a atribuição de apoios financeiros para a instalação eléctrica.

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