Política | 19-06-2026 15:00
Hugo Costa sem adversários nas eleições para a distrital de Santarém do PS
Hugo Costa. fotoDR
Hugo Costa não tem adversários na corrida à liderança da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, cujas eleições decorrem esta sexta-feira, 19 de Junho, e vai continuar a liderar essa estrutura.
Hugo Costa não tem adversários na corrida à liderança da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, cujas eleições decorrem esta sexta-feira, 19 de Junho. O candidato, que já ocupa o cargo há vários mandatos, é também deputado à Assembleia da República e foi, até ao mandato autárquico anterior, presidente da Assembleia Municipal de Tomar.
As eleições para as federações do PS decorrem sexta-feira e sábado, com disputa em cinco delas e candidato único nas restantes 14, estando garantidas mudanças de liderança em oito distritais.
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