João Gomes vai continuar a liderar o PS de Abrantes

João Gomes é o único candidato à liderança da concelhia de Abrantes do Partido Socialista, cujas eleições decorrem esta sexta-feira, 19 de Junho. O actual líder do PS de Abrantes e vice-presidente da Câmara de Abrantes encabeça a única lista a sufrágio, composta por 21 militantes efectivos e 16 suplentes. O mandatário é António Mor e o lema de candidatura é “PS Abrantes - Continuar a Construir”.

“Esta candidatura pretende ser a afirmação de uma equipa e um projecto para dar continuidade a um trabalho desenvolvido pelo PS Abrantes. Um trabalho que sempre se pautou pela estabilidade, seriedade, competência e dedicação em prol do Concelho de Abrantes e das suas pessoas”, diz o PS de Abrantes em comunicado.

João Gomes é militante do PS desde 2003 e presidente da Comissão Política Concelhia desde 2024. Tem uma vasta experiência autárquica. Foi membro da Assembleia da Freguesia de Aldeia do Mato entre 2005 e 2009, presidente da Junta de Freguesia de Aldeia do Mato de 2009 a 2013 e é vereador da Câmara de Abrantes desde 2013, sendo o vice-presidente da autarquia.