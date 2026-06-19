Política | 19-06-2026 11:21
Vice‑presidente da Iniciativa Liberal detido em Santarém por ameaças a polícias
Paulo Trezentos, candidato à Assembleia Municipal de Santarém nas últimas autárquicas, foi detido pela PSP após ameaçar e injuriar os polícias que o mandaram soprar ao balão.
O vice‑presidente da Iniciativa Liberal, Paulo Trezentos, que foi candidato à Assembleia Municipal de Santarém nas últimas autárquicas, foi detido pela PSP depois de ter ameaçado e injuriado os agentes que o mandaram soprar ao balão.
A detenção ocorreu na quarta‑feira, 18 de Junho, na sequência de um acidente de viação em Santarém. Segundo apurou a RTP, o dirigente partidário recusou fazer o teste de álcool e reagiu de forma agressiva à intervenção policial, o que levou os agentes a proceder à sua detenção.
Paulo Trezentos será notificado para comparecer no Tribunal de Santarém.
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