Vice‑presidente da Iniciativa Liberal detido em Santarém por ameaças a polícias

Paulo Trezentos, candidato à Assembleia Municipal de Santarém nas últimas autárquicas, foi detido pela PSP após ameaçar e injuriar os polícias que o mandaram soprar ao balão.

O vice‑presidente da Iniciativa Liberal, Paulo Trezentos, que foi candidato à Assembleia Municipal de Santarém nas últimas autárquicas, foi detido pela PSP depois de ter ameaçado e injuriado os agentes que o mandaram soprar ao balão.

A detenção ocorreu na quarta‑feira, 18 de Junho, na sequência de um acidente de viação em Santarém. Segundo apurou a RTP, o dirigente partidário recusou fazer o teste de álcool e reagiu de forma agressiva à intervenção policial, o que levou os agentes a proceder à sua detenção.

Paulo Trezentos será notificado para comparecer no Tribunal de Santarém.