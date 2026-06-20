Hugo Costa reeleito líder da distrital de Santarém do PS sem oposição

O deputado socialista Hugo Costa foi reeleito presidente da Federação Distrital de Santarém do PS, sem oposição, obtendo mais de 94% dos votos, num acto eleitoral com uma só lista e em que participaram cerca de 700 militantes. “Foi um resultado bastante positivo”, afirmou o dirigente socialista, manifestando satisfação com a conquista de um quarto mandato, que considera constituir “uma legitimização para continuar o trabalho”.

Para o novo mandato, o líder distrital destacou dois eixos de actuação, desde logo a preparação interna do partido para os próximos ciclos eleitorais, em particular as eleições autárquicas. “Temos de preparar a estrutura para os próximos desafios”, afirmou, apontando como prioridades a formação de autarcas, o reforço do acompanhamento aos presidentes de câmara socialistas e o reforço do apoio aos eleitos locais nos 21 concelhos do distrito, quer em funções executivas, quer na oposição.

O dirigente tem ainda como objectivo assumir uma “voz intransigente na defesa da região”, apontando como prioridade garantir que a nova nova NUT II (Oeste e Vale do Tejo) tenha um “efeito prático positivo” para o território. Questionado sobre as perspectivas eleitorais, Hugo Costa destacou que o PS “venceu as últimas eleições autárquicas” no distrito de Santarém, sendo actualmente o partido com mais câmaras municipais, juntas de freguesia e assembleias municipais, além de presença em todos os executivos camarários. “O Partido Socialista sempre foi a força prevalecente a nível autárquico na região”, sublinhou, defendendo que o balanço do seu mandato, iniciado em 2020, é “de trabalho e de proximidade” e “consegue ser positivo”, apesar dos diferentes ciclos políticos a nível nacional. Hugo Costa é de Tomar, onde foi, até ao mandato autárquico anterior, presidente da assembleia municipal.