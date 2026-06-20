Vítor Moreira vence concelhia do PS em VFX

Vítor Moreira foi eleito presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Vila Franca de Xira para o biénio 2026/2028. Nas eleições para a estrutura local do partido, realizadas na sexta-feira, 19 de Junho, o candidato Vítor Moreira, apoiado por Maria da Luz Rosinha, obteve 58,77% dos votos, correspondentes a 134 votos expressos. Já o candidato opositor, Paulo Afonso, que encabeçava a Lista A e tinha na sua lista apoiantes como Alberto Mesquita, Cláudio Lotra e os presidentes das juntas de Alhandra e Vialonga, fixou-se nos 39,91%, com 91 votos conquistados.

O acto eleitoral registou uma forte mobilização por parte dos militantes socialistas do concelho, com uma taxa de afluência de 76,25%, traduzida em 228 votantes num universo de 299 inscritos. Registaram-se ainda 2 votos em branco, representando 0,88%, e 1 voto nulo, equivalente a 0,44% do total do escrutínio.

A análise geográfica dos resultados revela que Vítor Moreira construiu a sua eleição ao vencer em 5 das 6 secções de voto do concelho. Na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que constitui a maior secção eleitoral, o candidato vencedor obteve 56 votos, o que equivale a 68,29%, face aos 26 votos de Paulo Afonso. Na secção de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Moreira registou 24 votos e 66,67%, enquanto Afonso obteve 12 votos. Na sede de concelho, em Vila Franca de Xira, a Lista B garantiu 23 votos com 58,97%, perante os 15 votos da Lista A. Em Alverca do Ribatejo e Sobralinho, uma das votações mais equilibradas da noite, Vítor Moreira venceu com 23 votos e 50,00% exactos, superando por uma curta margem os 21 votos de Paulo Afonso. Em Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, onde se contabilizaram apenas 7 votantes, Moreira arrecadou 6 votos, correspondentes a 85,71%, deixando apenas 1 voto para o seu adversário. A única excepção ao domínio do candidato vencedor ocorreu na secção de Vialonga, que se assumiu como o grande bastião de Paulo Afonso, onde este obteve uma vitória muito expressiva de 88,89% com 16 votos, contra apenas 2 votos de Vítor Moreira. Com este desfecho eleitoral Vítor Moreira assume a liderança política dos socialistas vilafranquenses para os próximos dois anos.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE