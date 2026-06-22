Santarém recorre à banca para comprar antigo presídio militar e centro comercial desactivado

A Câmara de Santarém aprovou a contratação de um empréstimo de 2 milhões e 50 mil euros para adquirir dois imóveis no centro da cidade. O objectivo é transformar o antigo presídio militar em hotel e alojar diversos serviços e associações no antigo Centro Comercial Escala 4.

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a contratação de um empréstimo bancário de 2 milhões e 50 mil euros para adquirir o antigo presídio militar e o antigo centro comercial Escala 4. O objectivo é atrair investidores privados que queiram transformar o antigo presídio num hotel de referência; e transferir a incubadora de empresas da Nersant da antiga Escola Prática de Cavalaria para o antigo centro comercial Escala 4, no centro histórico da cidade, que deverá ainda acolher algumas associações. O contrato de empréstimo, a liquidar em dez anos, vai ser celebrado com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pernes e Alcanhões, após consulta ao mercado, caso haja luz verde da assembleia municipal, que também vai ser chamada a pronunciar-se.

Tal como já havíamos avançado anteriormente, o município prevê um investimento de 1.450.000€ na aquisição do antigo presídio e de 600.000€ na compra do edifício da Rua Capelo e Ivens onde funcionou um centro comercial. O prazo de utilização do empréstimo é de um ano a contar da data do visto do Tribunal de Contas.

O presidente do município, João Leite (PSD), já havia explicado a O MIRANTE que a aquisição do antigo presídio tem como objectivo promover a fixação de investimento privado através de uma unidade hoteleira diferenciada. O imóvel, recorde-se, é propriedade do Estado e o negócio será feito com a Estamo, entidade estatal responsável pela gestão e valorização do património imobiliário estatal. Actualmente, o antigo presídio tem a designação de Casa de Portugal e de Camões e tem sido ocupado pela Câmara de Santarém, que ali instalou diversos serviços e entidades que vão ter de mudar de casa. Para já é certa a transferência do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão para um palacete doado ao município nas proximidades do Jardim das Portas do Sol, e da UTIS – Universidade da Terceira Idade de Santarém para o complexo da antiga EPC.

O edifício do antigo Escala 4 é propriedade privada e o objectivo da Câmara de Santarém é transferir para lá um conjunto de respostas que estão actualmente na antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), nomeadamente a incubadora de empresas da Nersant, e algumas associações. A Câmara de Santarém chegou a ter arrendado o imóvel do Escala 4, entre o Verão de 2016 e Abril de 2018, para albergar associações e colectividades, mas o prédio nunca chegou a ser utilizado para esse fim, alegadamente por desinteresse dessas entidades em instalar-se lá.

