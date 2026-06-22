Sónia Ferreira eleita para a Mesa do Congresso Nacional do PSD

A autarca Sónia Ferreira integra a nova composição da Mesa do Congresso Nacional do partido, presidida por José Manuel Bolieiro, líder do PSD/Açores e chefe do Governo Regional dos Açores.

Sónia Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Benavente, foi eleita secretária da Mesa do Congresso do PSD, numa lista encabeçada por José Manuel Bolieiro, que obteve 92,7% dos votos no 43.º Congresso Nacional do partido.

A eleição decorreu no domingo, 21 de Junho, no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, no distrito de Aveiro, onde terminou o congresso social-democrata. José Manuel Bolieiro, líder do PSD/Açores e chefe do Governo Regional dos Açores, foi eleito presidente da Mesa do Congresso, depois de ter exercido funções como vice-presidente daquele órgão.

Segundo dados fornecidos à Lusa pela secretaria-geral do PSD, participaram na votação 673 delegados. A lista recolheu 624 votos a favor, tendo sido registados 44 votos em branco e cinco nulos.

Além de Sónia Ferreira, foram eleitos secretários da Mesa Júlia Fernandes, Fernando Queiroga e Hernâni Dinis. Para vice-presidentes foram escolhidos Rubina Leal e João Manuel Esteves.

José Manuel Bolieiro sucede a Miguel Albuquerque, líder do PSD/Madeira e chefe do Governo Regional da Madeira, que presidia à Mesa do Congresso desde 2022. No sábado, Miguel Albuquerque anunciou que não se recandidataria ao cargo, justificando a decisão como pessoal e não motivada por “qualquer atrito com a direcção do partido”.

Em 2022, Miguel Albuquerque tinha sido eleito presidente da Mesa do Congresso do PSD com 674 votos favoráveis, correspondentes a 93,5%, e foi reeleito há dois anos com 584 votos a favor, equivalentes a 84,2%.