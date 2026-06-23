Azambuja reclama mais estacionamento com quadruplicação da Linha do Norte

Projecto de quadruplicação da Linha do Norte entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja prevê a ampliação da infraestrutura ferroviária e obras nas estações, mas deixa de fora uma das principais preocupações do município: a criação de mais estacionamento junto à estação de Azambuja.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) promoveu uma sessão pública de esclarecimento no âmbito do projecto de “Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja, na Linha Ferroviária do Norte”, da responsabilidade da Infra-estruturas de Portugal (IP).

A iniciativa decorreu na segunda-feira, 22 de Junho, no Auditório Municipal do Centro Cultural Páteo Valverde e era aberta ao público.

De acordo com a IP, as estações e apeadeiros da Castanheira do Ribatejo, Carregado, Vila Nova da Rainha, Espadanal de Azambuja e Azambuja vão sofrer obras de melhoria e reabilitação, e as linhas de comboio vão ser ampliadas, passando de duas para quatro.

Vão ser expropriados 5.900 m² de terrenos e aplicadas medidas de redução de ruído.

Uma das preocupações dos autarcas de Azambuja é a falta de estacionamento junto à estação, problema que não consta das pretensões da IP. “O que vêm aqui dizer é zero. Vão criar o caos porque, se já vêm para Azambuja mil pessoas por dia, com a quadruplicação da linha vão vir mais. O estacionamento tem de ser construído numa solução tripartida”, alertou na sessão o vice-presidente do Município de Azambuja, António José Matos.

Cândida Castro, da IP, aconselhou a Câmara de Azambuja a explanar as preocupações no âmbito da consulta pública ao projecto, que está a decorrer no portal participa.pt até ao dia 3 de Julho.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE.