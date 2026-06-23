Ex-autarca de Coruche vai ser chefe de gabinete do presidente da Câmara de Torres Novas

Francisco Oliveira, antigo presidente da Câmara Municipal de Coruche, vai ser o novo chefe de gabinete de José Trincão Marques, presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, entrando em funções no dia 1 de Julho. A nomeação foi anunciada por Trincão Marques na reunião do executivo municipal de 9 de Junho, depois de Daniel Café, até agora chefe de gabinete, ter pedido o regresso à escola por razões pessoais e familiares.

Segundo o presidente da Câmara de Torres Novas, a escolha de Francisco Oliveira estava “resolvida há mais de 15 dias”, estando o antigo autarca de Coruche apenas a tratar de assuntos pessoais antes de iniciar funções. “Aceitou o meu convite para ser meu chefe de gabinete”, afirmou José Trincão Marques. O autarca torrejano adiantou ainda que o novo chefe de gabinete vai receber o vencimento correspondente ao cargo e não a remuneração de origem. “E assim acabam-se as dúvidas de interpretação jurídica a este respeito”, declarou.

A questão da remuneração do chefe de gabinete tinha sido levantada pelo vereador do PSD Tiago Ferreira, levando a autarquia a pedir um parecer jurídico externo. Em causa estava saber se o titular do cargo podia optar entre receber a remuneração legalmente prevista para a função ou manter o vencimento auferido na actividade profissional anterior.

Na sequência desse parecer, datado de 8 de Maio, a Câmara de Torres Novas decidiu adoptar uma interpretação mais restritiva da lei, passando a aplicar exclusivamente o valor previsto para o exercício do cargo de chefe de gabinete. A alteração teve efeitos imediatos e foi aplicada retroactivamente a 1 de Maio de 2026. Na reunião de 9 de Junho, Trincão Marques deixou também “uma palavra de respeito, reconhecimento e gratidão” ao professor Daniel Café e a Maria Luís.

Francisco Oliveira tinha regressado ao quadro técnico da câmara de Coruche

Francisco Silvestre de Oliveira nasceu a 11 de Novembro de 1964, é natural da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, no concelho de Coruche, é casado e tem um filho. A partir de 1985 cumpriu serviço militar no Corpo de Tropas Pára-Quedistas e, dois anos depois, iniciou o seu percurso profissional como desenhador num gabinete de projectos, arquitectura e engenharia, em Coruche.

É quadro técnico da Câmara de Coruche desde 1996 e frequentou o Curso Superior de Engenharia da Segurança no Trabalho, no Instituto Superior de Línguas e Administração. Com experiência autárquica e profissional na administração pública, foi nomeado em 2002 secretário do vereador com o pelouro das Obras e Equipamentos da Câmara de Coruche, cargo que desempenhou até Setembro de 2005. Foi depois vereador a tempo inteiro e vice-presidente da autarquia. Em Setembro de 2013 foi eleito presidente da Câmara de Coruche, cumprindo três mandatos consecutivos, até Outubro de 2025.

Do seu percurso fazem ainda parte a integração no Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, a presidência do conselho de administração da empresa Águas do Ribatejo entre 2013 e 2025, a liderança da Secção de Municípios com Actividade Taurina, secção especializada da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e a presidência da Comissão Executiva da RETECORK — Rede Europeia de Territórios Corticeiros, entre 2016 e 2026.