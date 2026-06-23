Ex-autarca de Coruche vai ser chefe de gabinete do presidente da Câmara de Torres Novas
Francisco Oliveira regressa às lides autárquicas como chefe de gabinete do presidente da Câmara de Torres Novas, depois de 12 anos à frente da Câmara de Coruche. Substitui, nessas funções, Daniel Café, que regressou ao ensino, encerrando a discussão sobre a remuneração do cargo no município torrejano.
Francisco Oliveira, antigo presidente da Câmara Municipal de Coruche, vai ser o novo chefe de gabinete de José Trincão Marques, presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, entrando em funções no dia 1 de Julho. A nomeação foi anunciada por Trincão Marques na reunião do executivo municipal de 9 de Junho, depois de Daniel Café, até agora chefe de gabinete, ter pedido o regresso à escola por razões pessoais e familiares.
Segundo o presidente da Câmara de Torres Novas, a escolha de Francisco Oliveira estava “resolvida há mais de 15 dias”, estando o antigo autarca de Coruche apenas a tratar de assuntos pessoais antes de iniciar funções. “Aceitou o meu convite para ser meu chefe de gabinete”, afirmou José Trincão Marques. O autarca torrejano adiantou ainda que o novo chefe de gabinete vai receber o vencimento correspondente ao cargo e não a remuneração de origem. “E assim acabam-se as dúvidas de interpretação jurídica a este respeito”, declarou.
A questão da remuneração do chefe de gabinete tinha sido levantada pelo vereador do PSD Tiago Ferreira, levando a autarquia a pedir um parecer jurídico externo. Em causa estava saber se o titular do cargo podia optar entre receber a remuneração legalmente prevista para a função ou manter o vencimento auferido na actividade profissional anterior.
Na sequência desse parecer, datado de 8 de Maio, a Câmara de Torres Novas decidiu adoptar uma interpretação mais restritiva da lei, passando a aplicar exclusivamente o valor previsto para o exercício do cargo de chefe de gabinete. A alteração teve efeitos imediatos e foi aplicada retroactivamente a 1 de Maio de 2026. Na reunião de 9 de Junho, Trincão Marques deixou também “uma palavra de respeito, reconhecimento e gratidão” ao professor Daniel Café e a Maria Luís.
Francisco Oliveira tinha regressado ao quadro técnico da câmara de Coruche
Francisco Silvestre de Oliveira nasceu a 11 de Novembro de 1964, é natural da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, no concelho de Coruche, é casado e tem um filho. A partir de 1985 cumpriu serviço militar no Corpo de Tropas Pára-Quedistas e, dois anos depois, iniciou o seu percurso profissional como desenhador num gabinete de projectos, arquitectura e engenharia, em Coruche.
É quadro técnico da Câmara de Coruche desde 1996 e frequentou o Curso Superior de Engenharia da Segurança no Trabalho, no Instituto Superior de Línguas e Administração. Com experiência autárquica e profissional na administração pública, foi nomeado em 2002 secretário do vereador com o pelouro das Obras e Equipamentos da Câmara de Coruche, cargo que desempenhou até Setembro de 2005. Foi depois vereador a tempo inteiro e vice-presidente da autarquia. Em Setembro de 2013 foi eleito presidente da Câmara de Coruche, cumprindo três mandatos consecutivos, até Outubro de 2025.
Do seu percurso fazem ainda parte a integração no Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, a presidência do conselho de administração da empresa Águas do Ribatejo entre 2013 e 2025, a liderança da Secção de Municípios com Actividade Taurina, secção especializada da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e a presidência da Comissão Executiva da RETECORK — Rede Europeia de Territórios Corticeiros, entre 2016 e 2026.