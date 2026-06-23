Ourém apontado como bom exemplo nas candidaturas a apoios das intempéries

Ourém é o segundo concelho do país com maior número de candidaturas a indemnizações para reconstrução de casas danificadas pelas tempestades e só falta resolver uma. Das 3.758 candidaturas a apoios, cerca de 2.900 já foram pagas.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial esteve em Ourém no sábado, 20 de Junho, nas celebrações do Dia do Município, e disse que Ourém tem praticamente resolvidas todas as candidaturas associadas aos prejuízos de intempéries, faltando apenas uma. “No conjunto do país houve candidaturas da parte de cerca de 170 concelhos. Ourém é o segundo que tem maior número de candidaturas às indemnizações para os prejuízos das casas", disse Manuel Castro Almeida, afirmando que o primeiro foi Leiria e o terceiro Marinha Grande. “Falta uma candidatura entre 3.758 candidaturas no concelho de Ourém”, acrescentou, realçando que o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, “foi de longe o mais eficiente a fazer essas avaliações”.

O presidente da Câmara de Ourém explicou à Lusa que a candidatura que falta avaliar “está do lado do munícipe”, que tem de responder a elementos que faltam. “Hoje podemos dizer, com orgulho, que estamos na linha da frente, com o processo de análise e validação das candidaturas dos danos causados nas casas particulares. Das 3.758 candidaturas submetidas para recuperação de habitações próprias permanentes, cerca de 2.900 já foram pagas, representando um apoio próximo dos 13 milhões de euros”, enumerou o autarca, durante o seu discurso, explicando que cerca de 850 candidaturas foram indeferidas, por não cumprirem as regras.

Luís Albuquerque lembrou a devastação de que foi alvo o concelho durante a tempestade Kristin, referindo que dos cerca de 1.500 quilómetros de estradas asfaltadas, mais de mil ficaram obstruídas. “Apesar de os números não conseguirem traduzir tudo aquilo” que foi vivido, ajudam a “perceber a dimensão daquilo que aconteceu”, disse, acrescentando que "todas as escolas do concelho sofreram danos" e "os prejuízos apurados nas empresas ultrapassam os 23 milhões de euros”.

Também no património e nas infraestruturas municipais, recordou o autarca, os “prejuízos estimados ultrapassam os 31 milhões de euros, sendo necessários cerca de 40 milhões para devolver integralmente ao concelho as condições existentes antes da tempestade, e onde se inclui a recuperação da rede viária”.

Floresta é agora a principal preocupação

Luís Albuquerque revelou que enquanto o território recupera de “prejuízos próximos dos 40 milhões de euros”, estão em curso “cerca de 45 milhões de investimento estruturante”. Constatando que estava perante algo que nunca tinha sido vivido, o autarca constatou que Ourém “se revelou maior do que a adversidade que enfrentava”.

Elogiando todos os que ajudaram o território, Luís Albuquerque acrescentou que Ourém “respondeu com coragem, com solidariedade, com competência e, acima de tudo, com humanidade”. Uma “enorme mobilização colectiva” contribuiu para a retoma da normalidade possível, sem “deixar ninguém para trás”, prosseguiu.

A floresta, que foi “totalmente devastada” é, neste momento, a principal preocupação do concelho. Já foram desobstruídos “mais de 95% dos caminhos florestais e vicinais”, segundo o presidente da Câmara de Ourém.

Luís Albuquerque destacou ainda que “um concelho não se mede apenas pela forma como enfrenta as crises, mede-se também pela capacidade de continuar a ambicionar mais para as suas pessoas”. Por isso, pediu “mais na saúde”, não se resignando “a que 18 mil oureenses continuem sem médico de família” e prometeu continuar a defender um Serviço de Atendimento Permanente para Ourém. A habitação para quem mais precisa e melhorias nas acessibilidades e nos transportes são outras apostas.

Na sessão solene, o Município de Ourém homenageou vários funcionários pelo seu trabalho durante a tempestade Kristin, além da entrega das medalhas honoríficas.

