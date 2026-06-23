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Política | 23-06-2026 21:00

PS elegeu presidentes de vinte das 21 concelhias do distrito de Santarém

PS elegeu presidentes de vinte das 21 concelhias do distrito de Santarém
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Os militantes do partido Socialista elegeram no passado fim de semana as Comissões Políticas Concelhias no distrito de Santarém. Ourém foi o único concelho que ficou para mais tarde.

Os militantes do partido Socialista elegeram no passado fim de semana as Comissões Políticas Concelhias no distrito de Santarém, que passam a ter como presidentes: João Gomes (Abrantes); Bruno Enes (Alcanena); Helena Fidalgo (Almeirim); Joana Marques (Alpiarça); Pedro Gameiro (Benavente); Ricardo Magalhães (Cartaxo); Pedro Bráz (Chamusca); Isabel Costa (Constância); Nuno Azevedo (Coruche); Ricardo Antunes (Entroncamento); Orlando Patrício (Ferreira do Zêzere); António Anselmo (Golegã); José Fernando Martins (Mação); Miguel Paulo (Rio Maior); Nuno Antão (Salvaterra de Magos); Raquel Cordeiro (Santarém); Pedro Duque (Sardoal); Susana Faria (Tomar); Francisco Dinis (Torres Novas); Marina Honório (Vila Nova da Barquinha). Em Ourém, o Secretariado da Federação depois de eleito irá nomear nova comissão técnica eleitoral para organizar o processo eleitoral.
No mesmo acto eleitoral, Vera Simões foi eleita presidente distrital das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos.

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