PS elegeu presidentes de vinte das 21 concelhias do distrito de Santarém

Os militantes do partido Socialista elegeram no passado fim de semana as Comissões Políticas Concelhias no distrito de Santarém. Ourém foi o único concelho que ficou para mais tarde.

Os militantes do partido Socialista elegeram no passado fim de semana as Comissões Políticas Concelhias no distrito de Santarém, que passam a ter como presidentes: João Gomes (Abrantes); Bruno Enes (Alcanena); Helena Fidalgo (Almeirim); Joana Marques (Alpiarça); Pedro Gameiro (Benavente); Ricardo Magalhães (Cartaxo); Pedro Bráz (Chamusca); Isabel Costa (Constância); Nuno Azevedo (Coruche); Ricardo Antunes (Entroncamento); Orlando Patrício (Ferreira do Zêzere); António Anselmo (Golegã); José Fernando Martins (Mação); Miguel Paulo (Rio Maior); Nuno Antão (Salvaterra de Magos); Raquel Cordeiro (Santarém); Pedro Duque (Sardoal); Susana Faria (Tomar); Francisco Dinis (Torres Novas); Marina Honório (Vila Nova da Barquinha). Em Ourém, o Secretariado da Federação depois de eleito irá nomear nova comissão técnica eleitoral para organizar o processo eleitoral.

No mesmo acto eleitoral, Vera Simões foi eleita presidente distrital das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos.