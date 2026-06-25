Azambuja avança com Plano de Pormenor para zona poente da vila

Azambuja deu mais um passo na estratégia de desenvolvimento urbano com a assinatura do contrato para o Plano de Pormenor Azambuja Poente. A intervenção incide sobre 8,1 hectares e pretende criar uma nova centralidade na vila.

Já foi assinado entre o Município de Azambuja e a empresa LS-Gestão Empresarial e Imobiliária, S.A. o contrato de planeamento com vista à elaboração do Plano de Pormenor Azambuja Poente (PPAP). O acto foi formalizado pelo presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Silvino Lúcio, e pelos representantes da empresa promotora, Jorge Manuel Simões e José Luís Simões, numa reunião realizada nos Paços do Concelho.

Os objectivos deste plano passam por estruturar esta zona do território e consolidar uma nova área urbana de uso dominante habitacional, bem como a criação de uma nova centralidade na vila de Azambuja.

O promotor da operação é proprietário de toda a área de intervenção do futuro plano, composta por terrenos com um total de 8,1 hectares, na entrada poente da vila de Azambuja (lado de Vila Nova da Rainha).

O PPAP contempla metas estruturadas em vários eixos complementares. Entre estes, estão o desenho de uma nova “parte de cidade” com identidade própria, a disponibilização de habitação, a qualificação da imagem da entrada poente de Azambuja, a criação de uma identidade urbana e de redes de proximidade através de mobilidade sustentável e conectada (beneficiando da ferrovia), a promoção do equilíbrio ambiental e da eficiência infra-estrutural, a diversificação da base económica local e a alteração da imagem predominantemente logística do concelho de Azambuja.

O prazo global previsto para a execução do plano de pormenor é de 24 meses, incluindo os períodos de consulta pública e todos os trâmites até à aprovação da versão final.