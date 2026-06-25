Trincão Marques aperta fiscalização a obras e promete fechar dossiês

O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), fez na última reunião do executivo um balanço do estado de várias obras em curso no concelho, depois de o vereador do PSD Tiago Ferreira ter pedido esclarecimentos sobre a reabilitação do Nogueiral e a ligação entre a zona do Cerejal e a Avenida Andrade Corvo, conhecida como Carreiro das Cobras, face à percepção pública de que os trabalhos não estão a avançar.

O autarca rejeitou a ideia de que a obra do Nogueiral esteja parada e garantiu que, “neste momento, está a cumprir os prazos”. Ainda assim, admitiu que há três empreitadas que exigem acompanhamento apertado: Nogueiral, piscinas municipais e Pavilhão de Riachos. “Sou preso por ter cão e por não ter”, afirmou, a propósito das críticas sobre a sua presença nas obras, sublinhando que tem procurado pressionar os empreiteiros para que os calendários sejam cumpridos.

No caso das Piscinas Municipais Fernando Cunha, Trincão Marques disse que a empreitada, que já sofreu prorrogações, está “mesmo a ser acabada” e apontou 30 de Junho como meta para a conclusão. O estaleiro deverá ser retirado ou reduzido nos próximos dias para diminuir o impacto durante as festas da cidade.

Mais crítica, disse, é a situação do Pavilhão de Riachos, uma obra com “mais de cinco anos de atraso” e várias prorrogações de prazo. O presidente reconheceu o peso do atraso e assumiu que o objectivo é concluir o processo. “Estou a tentar acabá-las”, disse, referindo-se ao conjunto de empreitadas que continuam a marcar a agenda municipal.

Sobre o Nogueiral, o presidente afirmou que não está particularmente preocupado com uma eventual ultrapassagem de prazos, considerando que o principal problema resultou da forma como a obra foi compartimentada no mandato anterior. A empreitada tem conclusão prevista para Janeiro ou Fevereiro de 2027 e, segundo Trincão Marques, o empreiteiro garante que concluirá os trabalhos. A intervenção prevê uma reabilitação profunda do espaço público, abrangendo zonas como a Avenida João Martins de Azevedo, o Jardim das Laranjeiras, o Largo do Virgínia e corredores pedonais e viários.

Quanto à ligação entre o Cerejal e a Avenida Andrade Corvo, o chamado Carreiro das Cobras, Trincão Marques recordou que se trata de “um assunto que já vem de há 20 e tal anos”. A autarquia está a analisar dúvidas relacionadas com o arranque de parte das infraestruturas e com a execução de um muro. “Penso que até ao fim deste mês consigamos dar uma resposta”, afirmou, garantindo que o assunto ficará resolvido “dentro de pouco tempo”.