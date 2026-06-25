Vítor Moreira conquista concelhia do PS em VFX e promete trabalho de proximidade
Corrida eleitoral para o PS de Vila Franca de Xira, que opôs dois candidatos apoiados por dois ex-presidentes de câmara, acabou com a vitória do candidato apoiado por Maria da Luz Rosinha. Vítor Moreira promete compromisso e trabalho em prol do partido, que perdeu um vereador nas últimas autárquicas.
Valorizar as secções e constituir um suporte sólido e permanente aos órgãos municipais - câmara e assembleia municipal - são os objectivos principais de Vítor Moreira, que foi eleito na sexta-feira, 19 de Junho, presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista em Vila Franca de Xira. Vítor Moreira foi eleito para o biénio 2026/2028 depois de eleições muito disputadas onde se enfrentaram candidatos apoiados por dois ex-presidentes de câmara, Paulo Afonso (apoiado por Alberto Mesquita) e Vítor Moreira (apoiado por Maria da Luz Rosinha).
Com um lema de compromisso e trabalho rumo ao futuro, Vítor Moreira obteve 58,77% dos votos, correspondentes a 134 votos. Já o candidato opositor, Paulo Afonso, que encabeçava a Lista A e tinha na sua lista apoiantes como Alberto Mesquita, Cláudio Lotra e os presidentes das juntas de Alhandra e Vialonga, fixou-se nos 39,91%, com 91 votos conquistados.
O acto eleitoral registou uma forte mobilização por parte dos militantes socialistas do concelho, com uma taxa de afluência de 76,25%, traduzida em 228 votantes num universo de 299 inscritos. Registaram-se ainda 2 votos em branco e 1 voto nulo.
Na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que constitui a maior secção eleitoral, o candidato vencedor obteve 56 votos, face aos 26 votos de Paulo Afonso. Na secção de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Vítor Moreira registou 24 votos, enquanto Afonso obteve 12 votos. Na sede de concelho, Vila Franca de Xira, a Lista B garantiu 23 votos com 58,97%, perante os 15 votos da Lista A. Em Alverca do Ribatejo e Sobralinho, uma das votações mais equilibradas da noite, Vítor Moreira venceu com 23 votos, superando por curta margem os 21 votos de Paulo Afonso. Em Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, onde se contabilizaram apenas 7 votantes, Moreira arrecadou 6 votos, correspondentes a 85,71%, deixando apenas 1 voto para o seu adversário.
A única excepção ao domínio do candidato vencedor ocorreu na secção de Vialonga, que se assumiu como o grande bastião de Paulo Afonso, onde este obteve 16 votos, contra apenas 2 votos em Vítor Moreira.
“Os militantes são o verdadeiro motor da dinâmica do PS no concelho e são eles que mantém viva a ligação às freguesias, às comunidades e aos problemas concretos das pessoas. A concelhia que vou dirigir deve constituir um suporte sólido e permanente aos órgãos municipais, reforçando a articulação política e o trabalho autárquico, visando afirmar um projecto socialista coeso e próximo das populações”, refere a O MIRANTE Vítor Moreira.
Além de Vítor Moreira foram confirmados na secção da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa Marco Fernandes como novo secretário coordenador. Ana Cristina Pereira, ex-presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, foi reconduzida como presidente das Mulheres Socialistas de Vila Franca de Xira. Cátia Rosas foi reconduzida como presidente da Federação das Mulheres Socialistas da FAUL e Carla Tavares reconduzida como presidente da Federação do PS FAUL.