uma parceria com o Jornal Expresso
26/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 26-06-2026 11:27

Assembleia Municipal de Alenquer recomenda processo contra Santos e Vale

Assembleia Municipal de Alenquer recomenda processo contra Santos e Vale
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Assembleia Municipal de Alenquer quer que a câmara avalie a possibilidade de avançar para tribunal contra a Santos e Vale por eventual omissão de dados sobre a circulação de camiões. A autarquia vai também promover uma auditoria externa ao processo de licenciamento.

A Assembleia Municipal de Alenquer recomendou à câmara municipal que equacione avançar com uma acção judicial contra a empresa Santos e Vale, por alegada omissão do número de veículos pesados aquando do processo de licenciamento das suas instalações.
Conforme noticiou O MIRANTE, o presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau (PS), já tinha admitido essa hipótese. Agora, a bancada socialista na Assembleia Municipal recomendou que a autarquia «proceda, no prazo máximo de 90 dias, a uma avaliação técnica e jurídica rigorosa para aferir a legitimidade do município para agir judicialmente contra a empresa/promotor logístico, tendo por base a eventual desconformidade ou omissão de dados nos documentos e estudos apresentados no processo de licenciamento», lê-se no documento.
Recorde-se que, desde que as instalações da empresa foram licenciadas e entraram em funcionamento, os veículos pesados passaram a atravessar as localidades da Passinha, Casal Machado e Casais Novos, onde os moradores se queixam do ruído e da velocidade excessiva associada à circulação dos camiões.
Para os deputados municipais, é urgente adoptar medidas mitigadoras da passagem de pesados na Passinha e lançar, «com a maior urgência legal permitida», o concurso público para a construção de uma nova variante rodoviária. É igualmente recomendada a aquisição de equipamento de controlo de velocidade para a Polícia Municipal, de forma a reforçar a fiscalização, bem como a instalação de semáforos de controlo da circulação e de sinalização luminosa de trânsito naquela localidade.
João Nicolau já tinha anunciado, em reunião de câmara, a intenção de avançar com novas medidas destinadas a minimizar o impacto da passagem de camiões na Passinha, nomeadamente a instalação de semáforos para implementar circulação alternada, o reforço da sinalização vertical relativa aos limites de velocidade e o pedido à GNR para intensificar as acções de fiscalização do excesso de velocidade dos veículos pesados.
O executivo municipal aprovou ainda o lançamento de um concurso público para a realização de uma auditoria externa ao processo de licenciamento das instalações da empresa, com o objectivo de apurar «se todos os procedimentos foram cumpridos».

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região