Política | 26-06-2026 16:42
Executivo rejeita críticas do PSD sobre alegado abandono de Tagarro
Falta de passadeiras, lombas e sinalização motivou críticas do PSD à gestão da aldeia de Tagarro. O PS rejeita as acusações e garante que têm sido feitos investimentos.
A vereadora do PSD na Câmara Municipal de Azambuja, Margarida Lopes, acusa o executivo socialista de ter deixado a aldeia de Tagarro ao abandono, apontando vários problemas relacionados com a segurança rodoviária e a falta de manutenção do espaço público.
Durante uma reunião de câmara, a autarca afirmou que as ruas da localidade se encontram degradadas e alertou para a inexistência de passadeiras junto dos locais onde as crianças aguardam o transporte escolar. Margarida Lopes referiu ainda a falta de sinalização de trânsito, a ausência de lombas redutoras de velocidade na Rua Francisco Almeida Grandella, Rua do Campo da Bola e Rua Delmiro dos Santos, bem como a existência de valetas sem protecções.
A eleita social-democrata propôs também a transformação da antiga Escola Almeida Grandella numa casa municipal de emergência habitacional e social. Outra das propostas passa pela requalificação da antiga Escola Básica de Tagarro, actualmente degradada, para a criação de um pólo desportivo com campo de padel e minicampo de basquetebol.
O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), rejeitou as críticas, afirmando que Tagarro dispõe de infra-estruturas desportivas, nomeadamente um campo de futebol, e recordando que o pavilhão da localidade foi recentemente requalificado através de um investimento superior a 23 mil euros.
O autarca explicou ainda que chegou a ser equacionada a construção de uma casa mortuária nas instalações da antiga escola de Tagarro, mas o projecto não obteve aprovação por parte da paróquia. Quanto à Escola Almeida Grandella, revelou que o edifício está destinado a acolher ensino profissional.
Também a vereadora socialista Ana Coelho contrariou as declarações da eleita do PSD, assegurando que “não é verdade que não existam sinais de trânsito” em Tagarro. A autarca acrescentou que a comissão municipal de trânsito analisou recentemente a possibilidade de instalação de lombas, mas concluiu que tal não é viável devido a constrangimentos técnicos.
As duas propostas apresentadas pelo PSD deverão ser discutidas na próxima reunião do executivo municipal.
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