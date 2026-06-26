PS e CDU acusam junta da Póvoa e Forte da Casa de bloqueios nas redes sociais

O eleito do Partido Socialista, Luís Prazeres, afirmou em assembleia de freguesia que a Junta da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa terá bloqueado cidadãos nas páginas oficiais das redes sociais por estes terem feito comentários críticos à actuação do executivo, considerando a situação “da maior gravidade para a saúde democrática” da autarquia.

No período antes da ordem do dia, o eleito socialista sustentou que as páginas institucionais não podem ser tratadas como perfis pessoais nem como propriedade privada de quem exerce funções públicas, sublinhando tratar-se de canais de comunicação pagos por todos os fregueses.

Luís Prazeres referiu ainda ter tido conhecimento da situação através de publicações em grupos de Facebook locais, acrescentando que o PS dispõe de capturas de ecrã que poderão ser facultadas ao executivo.

O eleito socialista distinguiu a moderação de conteúdos ofensivos, como insultos ou discurso de ódio, de situações de eliminação de comentários e bloqueio de utilizadores apenas por expressarem opinião crítica, defendendo que tal prática constitui uma forma de “censura” e um atentado à liberdade de expressão.

Na mesma linha, o eleito da CDU, Marco Santos, também levantou a questão, referindo relatos de vários cidadãos bloqueados da página oficial da junta na rede social Facebook por terem colocado questões ou manifestado opiniões divergentes da posição do executivo. O autarca considerou que, a confirmar-se, se trata de uma situação grave, sublinhando que a página institucional “não pertence a nenhum partido nem a nenhum eleito”, mas sim a um espaço público ao serviço de toda a população.

O presidente da união de freguesias, António José Inácio, eleito pela Coligação Nova Geração, PSD/IL, e actualmente com apoio do Chega no executivo, afirmou não ter conhecimento de qualquer bloqueio generalizado nas redes sociais da autarquia. “Que eu tenha conhecimento, não há nenhum bloqueio nas redes sociais”, referiu o autarca, admitindo apenas a possibilidade de “um caso ou outro isolado”, que disse ir averiguar junto da empresa responsável pela gestão das redes sociais e do site da junta.

António Inácio assegurou que não existe qualquer intenção do executivo em bloquear cidadãos, sublinhando que a prioridade passa pela proximidade com a população.

Para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE