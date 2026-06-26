Secretária de Estado da Habitação visitou projectos e entregou casas em Alcanena

A secretária de Estado da Habitação, Patrícia Costa, esteve em Alcanena no dia 12 de Junho para uma visita de trabalho dedicada aos projectos habitacionais que estão em curso no concelho por iniciativa do município. Acompanhada pelo presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, a governante percorreu várias obras a decorrer ou já concluídas, contactando directamente com equipas técnicas e empreiteiros envolvidos na reabilitação do parque habitacional.

A visita passou pela Casa Ladeiras, Loja do Júlio, Edifício dos Antigos Escritórios do Mota e Casas da Parreira, intervenções integradas na estratégia de revitalização do núcleo histórico de Alcanena. Durante o percurso, a comitiva teve ainda oportunidade de conhecer a ligação entre os projectos habitacionais e o espaço público envolvente, nomeadamente através do Parque do Projecto Couros, uma das apostas do município para a regeneração urbana da zona baixa da vila.

A governante procedeu também à entrega oficial de quatro habitações no Bairro Timor Lorosae, ao abrigo do programa 1º Direito, reforçando a aposta do município no acesso à “habitação condigna e de qualidade”. A cerimónia contou com a presença dos novos moradores e de membros da comunidade local.

A comitiva visitou também a zona norte de Alcanena, onde decorrem as obras de reabilitação das Casas da Paróquia e a construção de um novo complexo de habitação colectiva. O projecto recorre a sistemas de construção modular, que permitem maior eficiência energética e rapidez de execução, estando articulado de forma directa com o espaço público envolvente, o Parque das Oliveiras, através de um regime de co-design e co-criação com a comunidade, que manifestaram as suas necessidades e expectativas para o local.

Habitação colaborativa em debate na Serra de Santo António

A agenda da secretária de Estado incluiu ainda a participação numa mesa-redonda integrada no evento satélite do New European Bauhaus (NEB Festival), dedicado ao tema da habitação colaborativa. Durante a sessão foram apresentados os projectos desenvolvidos por estudantes da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) e da Universidade da Beira Interior (UBI), no âmbito de um workshop realizado entre os dias 1 e 4 de Junho, na Serra de Santo António, que resultaram de um trabalho de proximidade com a população local .

A promoção destas novas soluções habitacionais é uma das grandes prioridades do executivo liderado por Rui Anastácio para este segundo mandato, que pretende fixar mais pessoas e atrair talento para o território.