PCP vai questionar Governo sobre unidade de biometano em Árgea
Comunistas de Torres Novas contestam localização prevista para unidade de produção de biometano nas imediações de Árgea, designadamente quanto aos impactos ambientais, aos riscos para a saúde pública e à insuficiência dos acessos rodoviários existentes.
O PCP de Torres Novas também manifestou a sua oposição à instalação de uma unidade de produção de biometano nas imediações de Árgea. “Trata-se de um projecto que levanta sérias preocupações ambientais, de saúde pública, de mobilidade e de qualidade de vida para as populações de Árgea e das localidades vizinhas”, diz o PCP em comunicado, acrescentando que “as populações têm direito a viver num ambiente saudável e a viver em segurança, livres de impactos negativos que comprometam o seu bem-estar presente e futuro”.
Os comunistas alegam que “não é aceitável que, em nome de alegados benefícios ambientais, se imponha um projecto desta natureza sem que estejam plenamente salvaguardados os interesses das populações”. E garantem que vão “questionar o Governo sobre a adequação da localização prevista para esta unidade, designadamente quanto aos impactos ambientais, aos riscos para a saúde pública e à insuficiência dos acessos rodoviários existentes”.
Referindo que vai exigir respostas claras e o total esclarecimento da população por parte de todas as entidades competentes, o PCP sublinha que “a Câmara de Torres Novas não pode demitir-se das suas responsabilidades” e garante que vai estar “ao lado das populações nesta luta e tudo fará para impedir a concretização deste projecto naquela localização”.