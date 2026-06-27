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Política | 27-06-2026 18:00

PCP vai questionar Governo sobre unidade de biometano em Árgea

central biometano ilustrativ
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Comunistas de Torres Novas contestam localização prevista para unidade de produção de biometano nas imediações de Árgea, designadamente quanto aos impactos ambientais, aos riscos para a saúde pública e à insuficiência dos acessos rodoviários existentes.

O PCP de Torres Novas também manifestou a sua oposição à instalação de uma unidade de produção de biometano nas imediações de Árgea. “Trata-se de um projecto que levanta sérias preocupações ambientais, de saúde pública, de mobilidade e de qualidade de vida para as populações de Árgea e das localidades vizinhas”, diz o PCP em comunicado, acrescentando que “as populações têm direito a viver num ambiente saudável e a viver em segurança, livres de impactos negativos que comprometam o seu bem-estar presente e futuro”.
Os comunistas alegam que “não é aceitável que, em nome de alegados benefícios ambientais, se imponha um projecto desta natureza sem que estejam plenamente salvaguardados os interesses das populações”. E garantem que vão “questionar o Governo sobre a adequação da localização prevista para esta unidade, designadamente quanto aos impactos ambientais, aos riscos para a saúde pública e à insuficiência dos acessos rodoviários existentes”.
Referindo que vai exigir respostas claras e o total esclarecimento da população por parte de todas as entidades competentes, o PCP sublinha que “a Câmara de Torres Novas não pode demitir-se das suas responsabilidades” e garante que vai estar “ao lado das populações nesta luta e tudo fará para impedir a concretização deste projecto naquela localização”.

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