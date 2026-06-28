Ourém acelera investimento público com obras feitas e novos projectos em preparação

O presidente da Câmara Municipal de Ourém reafirma que mantém “a ambição inabalável” de transformar o concelho, sustentando que o investimento público na melhoria de equipamentos e infraestruturas continua a ser um dos pilares centrais da governação autárquica. Numa intervenção marcada por uma forte mensagem de continuidade e planeamento, o autarca destacou várias obras recentemente inauguradas, apontando-as como sinal visível da dinâmica de investimento municipal. Entre os exemplos referidos estão a requalificação urbana da Rua de Castela, da Rua Gregório Correia e a criação da nova Rua 28 de Janeiro, bem como a primeira fase da requalificação da entrada nascente da cidade de Ourém. A estes projectos juntam-se a reabilitação do edifício da antiga escola das Louçãs para instalação de uma creche, a requalificação da ER 356 em Rio de Couros e a intervenção na Casa dos Cantoneiros. Para o município, trata-se de obras que traduzem uma estratégia de valorização do território e de melhoria da qualidade de vida das populações.

O próximo momento de afirmação dessa estratégia está marcado para 12 de Julho, em Fátima, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade. Nessa data serão inauguradas a segunda fase da Estrada de Minde, o jardim da escola da Lomba d’Égua e a requalificação da Avenida Irmã Lúcia de Jesus. O conjunto representa um investimento público de cerca de seis milhões de euros. O autarca sublinha que estas intervenções não são apenas obras isoladas, mas parte de uma visão mais ampla para tornar Ourém “mais coeso, atractivo e com melhor qualidade de vida”. Nesse quadro, estão já em curso investimentos considerados estruturantes, como a requalificação urbana de vários arruamentos no centro norte de Fátima, a ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém, a criação da Loja do Cidadão e a construção de dois campos de relva sintética, balneários e bancada no Complexo Desportivo de Fátima. A lista de obras em andamento inclui ainda a ampliação da área empresarial de Caxarias-Urqueira, o prolongamento do corredor verde junto à ribeira de Seiça, na cidade de Ourém, e várias redes de drenagem de águas residuais em Urqueira, Olival, Caxarias, Alqueidão e localidades envolventes.

Em fase de preparação estão projectos como a requalificação da capela de São Sebastião e da sua envolvente, a requalificação da Rua São João Eudes, em Fátima, o acesso mecânico ao Castelo e à Vila Medieval de Ourém, a construção de uma rotunda e parque de estacionamento em Caxarias e o novo terminal rodoviário de Ourém. Na carteira de intenções constam ainda a requalificação da Avenida Papa João XXIII, a segunda fase da Rota das Azenhas, no Olival, a requalificação do centro urbano norte de Ourém, a Avenida dos Combatentes, em Caxarias, a ligação da rotunda do IC9 dos Toucinhos à zona industrial de Vilar dos Prazeres, entre outras.

