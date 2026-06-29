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Política | 29-06-2026 10:58

José Dotti reeleito presidente da distrital de Santarém do Chega

José Dotti reeleito presidente da distrital de Santarém do Chega
José Dotti e Pedro Correia
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O deputado José Dotti foi reeleito presidente da distrital de Santarém do Chega, vencendo com 39,13% dos votos numa eleição em que enfrentava mais três candidatos: José Luís Albuquerque, Manuela Estêvão e Sónia Pereira.

O deputado José Dotti foi reeleito presidente da distrital de Santarém do Chega, vencendo com 39,13% dos votos numa eleição em que enfrentava mais três candidatos: José Luís Albuquerque, Manuela Estêvão e Sónia Pereira. O acto eleitoral decorreu no domingo, 28 de Junho.
A lista de José Dotti integrou vários autarcas do Chega no distrito, destacando-se Nélson Cunha, presidente da Câmara do Entroncamento, e Pedro Correia, deputado e vereador na Câmara de Santarém, que foi candidato a presidente da Mesa da Assembleia Distrital. Catarina Salgueiro, deputada e vereadora em Almeirim, Frederico Colaço Antunes, vereador em Benavente, Tatiana Horta, vereadora em Vila Nova da Barquinha, e Samuel Germano, vereador em Salvaterra de Magos, foram outros nomes que apoiaram José Dotti.

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