José Dotti reeleito presidente da distrital de Santarém do Chega

O deputado José Dotti foi reeleito presidente da distrital de Santarém do Chega, vencendo com 39,13% dos votos numa eleição em que enfrentava mais três candidatos: José Luís Albuquerque, Manuela Estêvão e Sónia Pereira. O acto eleitoral decorreu no domingo, 28 de Junho.

A lista de José Dotti integrou vários autarcas do Chega no distrito, destacando-se Nélson Cunha, presidente da Câmara do Entroncamento, e Pedro Correia, deputado e vereador na Câmara de Santarém, que foi candidato a presidente da Mesa da Assembleia Distrital. Catarina Salgueiro, deputada e vereadora em Almeirim, Frederico Colaço Antunes, vereador em Benavente, Tatiana Horta, vereadora em Vila Nova da Barquinha, e Samuel Germano, vereador em Salvaterra de Magos, foram outros nomes que apoiaram José Dotti.