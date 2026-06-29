Revisão do PDM do Cartaxo abre portas a mais construção e instalação de empresas

Entre as principais alterações previstas na revisão ao Plano Director Municipal do Cartaxo destaca-se o alargamento dos perímetros urbanos nas freguesias do concelho, que cria novas possibilidades para construção e fixação de população.

A Câmara e a Assembleia Municipal do Cartaxo aprovaram, por unanimidade, a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), instrumento que o executivo considera "estratégico para o crescimento do concelho e para a atração de população". O município classifica o PDM como “um instrumento estratégico que abre novas oportunidades para a habitação, reforça as áreas destinadas à actividade económica e cria melhores condições para atrair investimento, gerar emprego e promover a qualidade de vida no concelho”.

Aprovado no dia 25 de Junho, "após um longo processo técnico e administrativo", o novo plano define “uma visão de futuro para o Cartaxo”, preparando o território para responder aos desafios das próximas décadas através de “um crescimento equilibrado, sustentável e organizado”. Citado em comunicado, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), sublinha que a aprovação do documento representa “um momento decisivo para o desenvolvimento” do concelho, acrescentando que a revisão do PDM permitirá “mais oportunidades para as famílias, mais capacidade para atrair investimento, mais condições para criar emprego e uma visão clara para o desenvolvimento” do território.

Entre as principais alterações previstas destaca-se o alargamento dos perímetros urbanos nas freguesias do concelho, medida que, segundo a autarquia, cria novas possibilidades para a construção de habitação e para a fixação de população. O plano reforça, ainda, "as áreas destinadas à actividade económica", permitindo "acolher novos investimentos e apoiar a expansão de empresas já instaladas no concelho".

De acordo com João Heitor, a revisão do PDM foi concebida para dar resposta às necessidades actuais, mas também para preparar o futuro do território. “Criámos condições para que mais pessoas possam escolher o concelho do Cartaxo para viver, para trabalhar e para investir”, afirmou citado no comunicado, acrescentando que o documento inclui respostas para famílias à procura de habitação e para empresários que aguardavam condições mais favoráveis para concretizar projetos.

A autarquia destaca que o novo instrumento de planeamento vai além das questões urbanísticas, procurando também "reforçar a capacidade de resposta ao nível dos equipamentos colectivos, dos serviços de apoio à população e da qualidade de vida das comunidades".

O processo de revisão do PDM resultou de vários anos de trabalho e envolveu equipas técnicas municipais, entidades externas e diferentes organismos da Administração Pública. O presidente do Cartaxo reconheceu, contudo, que um instrumento desta natureza não resolve, por si só, todos os desafios do território, considerando, ainda assim, que a aprovação da revisão representa “um avanço significativo para o desenvolvimento do concelho”.