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Política | 30-06-2026 12:00

Câmara de Alenquer aprova obras de 30 milhões em duas escolas do concelho

Câmara de Alenquer aprova obras de 30 milhões em duas escolas do concelho
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Novos edifícios, mais salas de aula, refeitório, auditório e melhores condições de ensino fazem parte do projecto aprovado pela Câmara de Alenquer. A intervenção representa um investimento superior a 30 milhões de euros, com recurso a financiamento.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou em reunião do executivo o projecto de ampliação e requalificação da Escola Básica 2,3 Pêro de Alenquer e da Escola Secundária Damião de Góis, num investimento superior a 30 milhões de euros que pretende reforçar a capacidade de resposta da rede escolar do concelho.
A intervenção, diz o município, marca o arranque de um dos maiores investimentos dos últimos anos na área da educação em Alenquer e enquadra-se na estratégia municipal de qualificação do parque escolar. O projecto será submetido a financiamento do Programa Escolas, o principal instrumento nacional de apoio à construção, reabilitação e modernização de estabelecimentos de ensino públicos.
Entre as principais intervenções previstas está a construção de novos edifícios para aumentar o número de salas de aula e de um novo refeitório. O projecto contempla ainda a requalificação dos equipamentos desportivos, melhorias ao nível do conforto térmico e acústico, reforço da eficiência energética e das acessibilidades, bem como a modernização das condições de ensino.
Estão igualmente previstos novos espaços pedagógicos, biblioteca, auditório, salas para especialidades, áreas de apoio e inclusão destinadas a alunos com necessidades educativas especiais e serviços de saúde, procurando reforçar a qualidade da resposta educativa prestada à comunidade escolar.
Segundo o município, o projecto foi desenvolvido num curto espaço de tempo e exigiu um intenso trabalho técnico para garantir a candidatura aos apoios disponíveis.

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