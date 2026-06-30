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Política | 30-06-2026 15:00

Ourém distingue Francisco André por nomeação para posto diplomático de relevo no Brasil

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Oureense Francisco André vai chefiar a Delegação da União Europeia no Brasil, uma das missões diplomáticas de maior peso das instituições europeias.

A Câmara Municipal de Ourém aprovou, na reunião de 15 de Junho, um voto de reconhecimento ao oureense Francisco André, recentemente nomeado para chefiar a Delegação da União Europeia no Brasil. A distinção, apresentada pelo presidente da autarquia, Luís Albuquerque, destacou o percurso profissional do diplomata e a relevância da nova missão que vai assumir em Brasília. Francisco André, natural do concelho de Ourém, é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa e tem um percurso marcado pelo exercício de funções de responsabilidade na diplomacia portuguesa e europeia. Passou pela Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, antes de integrar o Governo como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, cargo que desempenhou entre 2020 e 2024.
Mais recentemente, esteve ao serviço da União Europeia no México, experiência que reforçou o seu conhecimento sobre as relações entre a Europa e a América Latina. A nomeação para o Brasil surge num momento de particular importância política, económica e estratégica, numa agenda que envolve temas como o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, a transição energética, a acção climática e o aprofundamento das relações comerciais e de investimento. No voto aprovado por unanimidade, o município salienta que a escolha de Francisco André para um dos postos diplomáticos mais relevantes da União Europeia constitui “um reconhecimento do seu percurso profissional” e, ao mesmo tempo, motivo de orgulho para o concelho.

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