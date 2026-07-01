Descentralização de sessões da Assembleia Municipal de Santarém começou em Amiais de Baixo

A vila de Amiais de Baixo recebeu pela primeira vez uma sessão da Assembleia Municipal de Santarém, numa medida descentralizadora que o presidente desse órgão quer repetir mais vezes neste mandato.

O presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Gustavo Reis, eleito pela coligação AD (PSD/CDS), prometeu a realização de sessões descentralizadas no actual mandato e a primeira decorreu no dia 30 de Junho, na vila de Amiais de Baixo. O autarca garantiu que até final do mandato, em 2029, é sua intenção realizar uma ou duas sessões descentralizadas por ano, numa expressão de política de proximidade que quer levar a vários pontos do concelho.

“Descentralizar as nossas sessões é para mim muito mais do que um gesto simbólico. É a afirmação de que todos os lugares do nosso concelho merecem atenção, presença e escuta. É um sinal de respeito pelas comunidades que, por vezes, sentem a política longe delas”, afirmou Gustavo Reis a abrir a sessão. O presidente da Assembleia Municipal de Santarém vincou que “a democracia ganha força quando vai ao encontro das pessoas e quando os eleitos deixam de esperar que os cidadãos venham até eles e passam eles próprios a percorrer o caminho no sentido inverso”.

Reconhecendo que se tratava de uma sessão especial, por ocorrer fora do local habitual, Gustavo Reis manifestou a sua alegria por estar em Amiais de Baixo, “vila com alma, com história, com gentes de trato fácil, de trabalho honesto e de orgulho local”. E deixou uma “palavra sentida” ao presidente de Amiais de Baixo, Nelson Martins, e na sua pessoa a toda a comunidade, estendendo também os agradecimentos a todo o pessoal dos serviços municipais que tratou da logística para que fosse possível realizar a sessão no salão da Casa do Povo de Amiais de Baixo.