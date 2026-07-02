José Dotti reeleito presidente da distrital de Santarém do Chega

O deputado José Dotti foi reeleito presidente da distrital de Santarém do Chega, vencendo com 39,13% dos votos numa eleição em que enfrentava mais três candidatos: José Luís Albuquerque, Manuela Estêvão e Sónia Pereira. O acto eleitoral decorreu no domingo, 28 de Junho.

A lista de José Dotti integrou vários autarcas do Chega no distrito, como Nelson Cunha, presidente da Câmara do Entroncamento, e Pedro Correia, deputado e vereador na Câmara de Santarém. Catarina Salgueiro, deputada e vereadora em Almeirim, Frederico Colaço Antunes, vereador em Benavente, Tatiana Horta, vereadora em Vila Nova da Barquinha, e Samuel Germano, vereador em Salvaterra de Magos, Cristina Pereira, vereadora na Câmara de Ourém, e Paulo Cardoso, vereador na Câmara de Benavente, são outros nomes que integram a equipa de José Dotti.

Manuela Estêvão, uma das candidatas a substituir José Dotti, é a grande derrotada destas eleições depois de semanas de campanha eleitoral em que usou todos os meios para descredibilizar o agora reeleito presidente.

Guerras internas levam deputado do Chega José Dotti a responder por crime de difamação

A Assembleia da República aprovou, por unanimidade, um parecer da Comissão Parlamentar de Transparência para o levantamento da imunidade do deputado Chega José Dotti, para responder num processo por crime de difamação, movido por Nuno Ferreira, à época presidente da concelhia do Chega de Tomar. José Dotti, engenheiro, gerente de empresas, deputado eleito pelo círculo de Santarém, é actualmente membro das comissões de Ambiente e Energia e de Resiliência Nacional, Prevenção de Catástrofes Naturais e Acompanhamento do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR).

No plano partidário, José Dotti tem sido líder distrital do Chega, tendo sido reeleito nas eleições que decorreram no dia 28 de Junho. José Dotti diz que vai defender a sua honra e que se trata de um ataque político como retaliação a posições tomadas pela estrutura distrital, com a anuência e suporte da direcção nacional do partido.

Segundo o parecer aprovado pela Comissão Parlamentar de Transparência, da autoria do deputado socialista Pedro Delgado Alves, refere-se que o deputado do Chega não se opôs ao pedido do Tribunal de Santarém para o levantamento da sua imunidade. Neste caso, José Dotti é chamado a prestar declarações na qualidade de arguido num inquérito em que há indícios da prática de um crime de difamação. Estará também em investigação um possível crime de gravações e fotografias ilícitas, previsto e punido pelo Código Penal.

No parecer, salienta-se o princípio de que cabe à Assembleia da República decidir, pela concessão ou recusa da autorização solicitada. Porém, refere-se a seguir que o próprio deputado José Dotti, “notificado para o efeito, não se opôs ao levantamento da sua imunidade parlamentar”.

“As declarações que constituem o objecto do procedimento criminal que contra si foi movido inserem-se num litígio emergente da vida partidária do senhor deputado, alheio à sua actividade parlamentar, não dispondo a comissão de elementos que permitam concluir pela existência de uma qualquer motivação de perturbação do mandato ou de condicionamento do seu exercício na conduta do queixoso”, acrescenta-se.