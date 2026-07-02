Política | 02-07-2026 12:00
Tatiana Silvestre invoca razões profissionais para sair da Assembleia Municipal de Santarém
Eleita do Partido Socialista pediu a renúncia ao mandato e já foi substituída na sessão de 30 de Junho.
Tatiana Silvestre, ex-presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria e actual quadro dirigente do Hospital da Luz Ribatejo, renunciou ao mandato de eleita da Assembleia Municipal de Santarém, onde integrava a bancada do Partido Socialista, por “razões profissionais”.
A informação foi dada presidente da assembleia, Gustavo Reis, na última sessão desse órgão, realizada a 30 de Junho em Amiais de Baixo. Nessa sessão, Tatiana Silvestre foi substituída no grupo do PS por Francisco Gonçalves, mas, posteriormente, quem preencherá essa vaga será Helena Vítor Vinagre, de férias na data da sessão de Junho.
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