Festival Avieiro nas Caneiras com apoio do município

A Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 7 mil euros à Associação Amigos das Caneiras, que este fim de semana organiza a terceira edição do Festival Avieiro na típica aldeia ribeirinha nos arredores de Santarém. A decisão foi tomada por unanimidade na reunião do executivo municipal de 3 de Julho.

O Festival Avieiro tem como principal objectivo promover e divulgar a cultura avieira junto da população e dos visitantes, contribuindo para a preservação de usos, costumes, saberes e tradições associados à atividade piscatória e à vivência das comunidades ribeirinhas. O programa conta com muita música para todos os gostos, gastronomia e muita animação.

Segundo a proposta levada a reunião do executivo, a Associação Amigos das Caneiras tem vindo a desenvolver um relevante trabalho de promoção, preservação e valorização da identidade histórica, cultural e social da aldeia das Caneiras, contribuindo para a salvaguarda das tradições ligadas às comunidades avieiras e à estreita relação da população local com o rio Tejo.

Refere-se também que as Caneiras constituem um dos mais importantes núcleos da cultura avieira no concelho de Santarém, tendo acolhido ao longo de várias gerações numerosas famílias de avieiros, cujos descendentes continuam a preservar e transmitir um património cultural singular, representativo da memória coletiva das comunidades ribeirinhas do Tejo.