Novo Conselho Municipal de Segurança do Entroncamento inicia funções

Os elementos que integram o Conselho Municipal de Segurança do Entroncamento tomaram posse no dia 16 de Junho, numa cerimónia que precedeu a reunião de câmara e, por isso, contou com a presença do executivo municipal.

O órgão é liderado pelo presidente da câmara, Nelson Cunha, e integra diversas entidades locais, entre as quais os presidentes da assembleia municipal e das juntas de freguesia, o comandante da PSP, o coordenador dos serviços municipais de Protecção Civil, assim como representantes dos Bombeiros Voluntários, estabelecimentos de ensino, associações dos sectores social, cultural e desportivo, bem como representantes da segurança rodoviária e dos sectores económicos. Alguns membros nomeados não estiveram presentes na cerimónia e devem tomar posse em data posterior.

Na reunião de câmara realizada de seguida, o vereador Rui Madeira (PSD) felicitou os elementos que passaram a integrar o Conselho Municipal de Segurança e sublinhou a importância do órgão numa área que considerou “muito importante” e “sensível” para o concelho, destacando ainda o contributo cívico dos seus membros. “É gratificante perceber que ainda temos pessoas que dão do seu tempo pessoal e privado para se dedicarem às causas públicas e a questões de cidadania”, afirmou, considerando que a participação no conselho constitui “um exemplo digno de participação”.