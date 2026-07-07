Lista de Manuela Estêvão pede impugnação das eleições para a distrital do Chega em Santarém

A lista C, liderada por Manuela Estêvão, requereu a impugnação do resultado das eleições para a Comissão Política Distrital de Santarém do Chega, alegando “ilegalidades susceptíveis de afectar a legalidade do acto, a correcção da contagem e a verdade do resultado eleitoral”. As eleições, a que concorreram quatro listas, foram ganhas pela lista A, liderada pelo deputado José Dotti, que obteve 180 votos, contra 168 da lista C, 99 da lista B (encabeçada por José Luís Albuquerque) e 16 da lista D (liderada por Sónia Pereira).

Entre as ilegalidades apontadas, a lista C indica que, durante o acto eleitoral, vários elementos da lista A após votarem, permaneceram à entrada da sede onde estavam as mesas de voto, mantendo um diálogo com os eleitores que aguardavam em fila no exterior. Uma situação que terá acontecido durante todo o dia. Alega ainda que os cadernos eleitorais estavam desactualizados, exemplificando que seis militantes apresentaram-se para votar e não tinham o nome no caderno e o voto foi-lhes permitido. O que não terá acontecido com um militante activo apoiante da lista C.

A lista afirma ainda que “a contagem dos boletins de voto falhou redondamente” e que as urnas não estavam devidamente seladas. Acrescenta que não teve possibilidade de ter representantes nas mesas de voto porque não recebeu a convocatória, ao contrário das outras listas, supostamente por ter sido enviada para um endereço electrónico errado.

No pedido enviado para o Conselho de Jurisdição Nacional no próprio dia das eleições, a lista C requer que seja admitido o pedido de impugnação, que tome conhecimento das “irregularidades invocadas” e que determine a correcção da acta e do edital, caso daí resulte alteração dos resultados. Manuela Estêvão é presidente da concelhia de Santarém do Chega e no anterior mandato foi vereadora na Câmara de Santarém.