Alpiarça dá luz verde à expansão de empresa e prepara alargamento da zona industrial

Investimento considerado estruturante para o concelho obrigou à suspensão parcial do Plano de Pormenor da Zona Industrial e à alteração do PDM. Autarquia quer responder à procura de terrenos industriais de maior dimensão.

A Câmara Municipal de Alpiarça aprovou a suspensão parcial do Plano de Pormenor da Zona Industrial e a alteração ao Plano Director Municipal (PDM), dando luz verde às condições necessárias para viabilizar a expansão da empresa Suprema, um investimento classificado como Projecto de Potencial Interesse Nacional (PIN). A decisão foi tomada em reunião extraordinária do executivo, no dia 3 de Julho, e encerra uma etapa de um processo que se arrastava há vários anos, marcado por limitações impostas pelos instrumentos de gestão territorial. A autarquia considera que a solução agora aprovada permite ultrapassar os constrangimentos urbanísticos que impediam o avanço do investimento e abre caminho a uma nova fase de crescimento da zona industrial.

A presidente da câmara, Sónia Sanfona, sublinhou que se trata de um investimento “importante e estruturante para o concelho”, pelo impacto que poderá ter na criação de emprego, na geração de riqueza e no reforço da economia local. A autarca recordou que o município teve de criar as condições necessárias para que a empresa pudesse adquirir os terrenos indispensáveis à expansão da sua unidade industrial. O executivo reconheceu que a adaptação dos instrumentos de ordenamento do território é, muitas vezes, um processo moroso e pouco compatível com os prazos das empresas que pretendem investir. Ainda assim, a autarquia destacou a persistência da Suprema em manter o interesse no concelho, apesar dos atrasos e dos constrangimentos administrativos encontrados ao longo do processo.

Os vereadores da CDU, Mário Pereira e Fernanda Cardigo, votaram favoravelmente as propostas, considerando que a solução técnica encontrada permite desbloquear os actuais condicionamentos urbanísticos e criar condições para novos investimentos na zona industrial de Alpiarça. A câmara admite que existem outras intenções de investimento para o concelho e defende que Alpiarça precisa de aumentar a oferta de terrenos industriais de maior dimensão, capazes de responder às exigências actuais do mercado.