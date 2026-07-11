Direito de regresso pode permitir à Câmara de VFX reaver indemnização milionária a empreiteiro Fernando Neves Carvalho - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Vereador da CDU apontou o caminho para salvaguardar o erário municipal da perda de mais de cinco milhões de euros pagos como indemnização a um empreiteiro, por decisão do tribunal no final do ano passado. Em causa está o polémico caso da aprovação da urbanização da Quinta dos Anjos, em Castanheira do Ribatejo, que ficou a meio por imposição da câmara.

A Câmara de Vila Franca de Xira já pagou os 5,5 milhões de euros decretados pelo tribunal à construtora Beira Negócios, de Pombal, no polémico caso da aprovação da urbanização da Quinta dos Anjos, em Castanheira do Ribatejo, que ficou a meio por imposição do município, depois de ter sido autorizado o loteamento. No entanto, a CDU acredita que pode haver uma forma do erário público não sair prejudicado do processo, desde que actue rapidamente recorrendo ao chamado Direito de Regresso.

Este mecanismo foi sugerido pelo jurista Fernando Neves Carvalho, vereador em substituição da CDU na última reunião do executivo, lembrando tratar-se de uma faculdade legal que permite a uma pessoa ou entidade reaver o montante pago a um terceiro quando esse pagamento deveria ter sido feito por outro responsável. Na prática, é o direito a ser reembolsado por uma dívida ou indemnização que foi suportada por uma entidade quando a culpa pertencia originalmente a outrem.

Fernando Neves Carvalho acredita que o caso em apreço relaciona-se com uma actuação administrativa pouco cuidada e diligente no domínio urbanístico, envolvendo actos, omissões, suspensões e decisões municipais que vieram a fundar a responsabilidade civil extracontratual do município. Em causa diz estar uma exigência legal de responsabilização, protecção do erário público e de prossecução do interesse público, defendeu.

Segundo o Código Civil o prazo de prescrição deste direito é de 3 anos, pelo que a câmara “tem a obrigação de assumir responsabilidades em matéria de direito de regresso desde o primeiro semestre de 2025 até ao primeiro semestre de 2028”, afirmou Fernando Neves de Carvalho.

O vereador da CDU diz que a dimensão do valor em causa “impõe que a câmara esclareça publicamente se foram desencadeados mecanismos internos de apuramento de responsabilidades e quais os actos praticados para defesa dos interesses patrimoniais do município”.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), não se pronunciou sobre a ideia da CDU de activar este mecanismo.

O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), recorde-se, deu razão à construtora Beira Negócios depois de um processo que durou quase três décadas e condenou a Câmara de Vila Franca de Xira ao pagamento de uma indemnização de 5,5 milhões de euros. A decisão inicial da justiça, em Janeiro de 2022, definia uma indemnização de 8,6 milhões de euros. No entanto, em Junho de 2023, o TCAS declarou parcialmente nula a primeira sentença e confirmou a condenação do município a pagar 4 milhões e 826 mil euros ao construtor para ressarcimento dos prejuízos, acrescidos de juros.