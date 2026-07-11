Oposição acusa Junta da Póvoa e Forte da Casa de bloquear cidadãos nas redes sociais

O eleito do Partido Socialista, Luís Prazeres, afirmou na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa que a junta de freguesia terá bloqueado cidadãos nas páginas oficiais da autarquia nas redes sociais, por terem feito comentários críticos à actuação do executivo, considerando a situação “da maior gravidade para a saúde democrática”.

No período antes da ordem do dia, o eleito socialista sustentou que as páginas institucionais não podem ser tratadas como perfis pessoais nem como propriedade privada de quem exerce funções públicas, sublinhando tratar-se de canais de comunicação pagos por todos os fregueses. Luís Prazeres referiu ainda ter tido conhecimento da situação através de publicações em grupos de Facebook locais, acrescentando que o PS dispõe de capturas de ecrã que poderão ser facultadas ao executivo.

O eleito socialista distinguiu a moderação de conteúdos ofensivos, como insultos ou discurso de ódio, de situações de eliminação de comentários e bloqueio de utilizadores apenas por expressarem opinião crítica, defendendo que tal prática constitui uma forma de “censura” e um atentado à liberdade de expressão.

Na mesma linha, o eleito da CDU, Marco Santos, também levantou a questão, referindo relatos de vários cidadãos bloqueados da página oficial da junta na rede social Facebook por terem colocado questões ou manifestado opiniões divergentes da posição do executivo. O autarca considerou que, a confirmar-se, trata-se de uma situação grave, sublinhando que a página institucional “não pertence a nenhum partido nem a nenhum eleito”, mas sim a um espaço público ao serviço de toda a população.

O presidente da união de freguesias, António José Inácio, eleito pela Coligação Nova Geração (PSD/IL), e actualmente com apoio do Chega no executivo, afirmou não ter conhecimento de qualquer bloqueio generalizado nas redes sociais da autarquia. O autarca admitiu, contudo, a possibilidade de “um caso ou outro isolado”, que disse ir averiguar junto da empresa responsável pela gestão das redes sociais e do site da junta. E assegurou que a prioridade passa pela proximidade com a população.

No período destinado ao público, uma moradora que não se quis identificar afirmou ter sido uma das pessoas bloqueadas e nessa sequência fez queixa formal e presencial na junta de freguesia, dizendo que se continuar a ser bloqueada irá à próxima assembleia de freguesia falar novamente no tema.