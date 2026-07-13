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Política | 13-07-2026 17:04

Há em Azambuja 96 casas do Estado degradadas e ao abandono

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Estado mantém ao abandono e em estado de degradação 96 habitações na freguesia de Alcoentre que integram há anos a Estratégia Local de Habitação do município. Vereadores do PSD fazem eco da problemática junto de deputados da Assembleia da República.

Enquanto muitas famílias continuam à procura de habitação, o Estado mantém 96 casas fechadas, ao abandono e em avançado estado de degradação na freguesia de Alcoentre. É desta forma que o PSD de Azambuja abre o comunicado que se seguiu à visita ao Bairro do Outeiro e Bairro de Vale Judeus, promovida pelo partido e que contou com a presença de deputados à Assembleia da República.

Com o objectivo de “ajudar a desbloquear esta situação”, o PSD levou a comitiva aos dois conjuntos habitacionais pertencentes ao Estado que “permanecem abandonados e sem qualquer função social, apesar da crescente necessidade de habitação por todo o concelho”, lê-se na nota divulgada, onde sublinham que desde 2021 que a Estratégia Local de Habitação da Câmara de Azambuja identifica estes dois bairros como prioritários para reabilitação.

A vereadora do PSD, Margarida Lopes, defendeu junto dos deputados que estes imóveis devem ser transferidos para o município, permitindo a sua recuperação e colocação no mercado de arrendamento, privilegiando a fixação de jovens no Alto Concelho, através de soluções de arrendamento com opção de compra. "Não faz sentido que existam 96 casas do Estado fechadas e abandonadas enquanto tantos jovens procuram uma casa para viver. O Estado não pode continuar a deixar este património deteriorar-se quando pode colocá-lo ao serviço das pessoas. Queremos recuperar estes bairros para lhes dar uma nova vida e criar oportunidades para que os nossos jovens possam construir aqui o seu futuro", afirmou.

A vereadora social-democrata sublinhou também que esta iniciativa dá continuidade aos compromissos que apresentou nas últimas eleições autárquicas, nomeadamente a recuperação de património devoluto para criar habitação para jovens. "Não estamos a inventar prioridades. Estamos a cumprir aquilo que assumimos perante os nossos eleitores. Continuamos exatamente a fazer esse trabalho, mobilizando quem pode ajudar a transformar estas propostas em realidade", disse.

O PSD avança que os deputados à Assembleia da República, Liliana Fidalgo, Paulo Lopes Marcelo, João Pedro Louro e Eva Brás Pinho, se comprometeram a apresentar iniciativas parlamentares e a sensibilizar os Ministérios da Justiça e da Habitação para que os bairros de Vale Judeus e do Outeiro possam ser transferidos para o município.

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