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Política | 15-07-2026 12:03

Amadeu Pinto renuncia ao executivo da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

Amadeu Pinto renuncia ao executivo da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
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Amadeu Pinto renunciou ao cargo no executivo da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa por não se rever nas orientações seguidas pela junta.

Amadeu Pinto, eleito pela Coligação Nova Geração (PSD/IL) no executivo da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, renunciou ao cargo. A O MIRANTE, o autarca disse que “as orientações da junta não se adequam à sua maneira de ver e de pensar” e, por isso, apresentou a renúncia.
Recorde-se que os vogais do Chega no executivo da união de freguesias também renunciaram aos cargos após a última assembleia de freguesia. Com a renúncia de Amadeu Pinto, o presidente António Inácio, eleito pela coligação, fica praticamente isolado, contando apenas com o seu braço-direito, Rosa Barral, e ainda com a eleita Célia Nota, que faltou à última assembleia de freguesia.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE

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