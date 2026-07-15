Amadeu Pinto renuncia ao executivo da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

Amadeu Pinto renunciou ao cargo no executivo da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa por não se rever nas orientações seguidas pela junta.

Amadeu Pinto, eleito pela Coligação Nova Geração (PSD/IL) no executivo da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, renunciou ao cargo. A O MIRANTE, o autarca disse que “as orientações da junta não se adequam à sua maneira de ver e de pensar” e, por isso, apresentou a renúncia.

Recorde-se que os vogais do Chega no executivo da união de freguesias também renunciaram aos cargos após a última assembleia de freguesia. Com a renúncia de Amadeu Pinto, o presidente António Inácio, eleito pela coligação, fica praticamente isolado, contando apenas com o seu braço-direito, Rosa Barral, e ainda com a eleita Célia Nota, que faltou à última assembleia de freguesia.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE