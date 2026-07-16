Bancada do PS na Assembleia Municipal de Santarém saúda projecto Viva Mundo e espera que se concretize

A bancada da oposição socialista na Assembleia Municipal de Santarém saudou a iniciativa privada que pretende construir um parque temático dedicado ao futebol e as diligências realizadas pelo executivo camarário para que Santarém fosse a localização escolhida para esse investimento, estimado em 450 milhões de euros.

Depois de terem ouvido o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), dizer que não se conhecia nenhuma posição do PS de Santarém sobre um assunto tão relevante, a bancada socialista reagiu após o período de antes da ordem do dia, optando por falar do assunto no primeiro ponto da ordem de trabalhos, dedicado à informação escrita do executivo. Luís Batista foi contundente na resposta, alegando que João Leite se precipitou ao julgar que o PS ia deixar passar essa assembleia sem falar nesse investimento. “O senhor presidente está a brincar connosco!”, desabafou.

Luís Batista deu “os parabéns” pelo que foi anunciado e disse “ter quase a certeza” que o projecto vai ser concretizado e ter melhor sorte do que outros grandes investimentos anunciados nas últimas décadas, como um autódromo na zona do Gualdim, nos anos 80, ou um pólo equestre, em parceria com criadores brasileiros, nos tempos de Moita Flores como presidente da câmara, há cerca de 15 anos. “Que aproveitemos bem todos esses milhões de euros, não deixando para trás o Plano Local de Habitação ou os centros de saúde””, apelou o eleito do PS, que já foi vereador e presidente da Junta da Romeira, antes de deixar algumas preocupações com a rede viária e a construção e ordenamento do território para a zona do empreendimento, que ficará situado junto à EN362, entre Santarém e a Romeira.

Também os socialistas Rui Barreiro e Renato Bento consideraram o investimento privado bem vindo, com o primeiro a dizer que o facto de Carlos Carreiras, ex-autarca de Cascais, estar a liderar o projecto Viva Mundo “garante alguma confiança na sua execução”. Rui Barreiro pediu ainda ao presidente da câmara que seja apresentada semestralmente, à assembleia municipal, informação detalhada sobre o andamento do processo. Recorde-se que a inauguração do Viva Mundo foi apontada para 29 de Abril de 2030.

João Leite respondeu que o município já está a trabalhar com o Governo, com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo e com outras entidades para conseguir responder às necessidades de intervenção no território que este projecto impõe, nomeadamente em áreas como as acessibilidades e mobilidade, habitação, saúde e educação. “O que estamos a fazer na alteração ao PDM em curso já tem esta lógica”, vincou.