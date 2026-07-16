Milhões em criptomoedas e casas em Andorra e Bahamas: as declarações de rendimentos autarcas de Benavente Os cinco vereadores cujas declarações de rendimentos, património e interesses foram consultadas por O MIRANTE durante uma sessão do executivo da Câmara de Benavente - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Na sequência da polémica gerada pelo atraso do vereador Pedro Gameiro na entrega da sua declaração de rendimentos à Entidade para a Transparência, O MIRANTE requereu a consulta das declarações de rendimentos dos membros do executivo da Câmara de Benavente.

A consulta feita por O MIRANTE às declarações de rendimentos, património e interesses de cinco dos actuais membros do executivo da Câmara Municipal de Benavente, após deferimento dos pedidos apresentados à Entidade para a Transparência, encontrou um dado que se destaca dos restantes: o vereador Frederico Colaço Antunes declarou três posições em criptomoedas avaliadas, no total, em 33,7 milhões de euros.

A análise abrange as declarações da presidente da câmara, Sónia Ferreira (PSD), e dos vereadores Frederico Colaço Antunes (Chega), Hélio Justino (CDU), Paulo Sérgio Abreu (PSD) e Paulo Cardoso (Chega). A declaração de Pedro Gameiro (PS), assim como a de Carlos Falua (CDU), que substituiu a vereadora Catarina Vale no mês de Maio, ainda não se encontrava disponível para consulta através da Entidade para a Transparência.

Frederico Colaço Antunes declarou 52 mil euros provenientes de trabalho dependente, pagos pela RealFevr SLU, aos quais se juntam 248 euros de trabalho independente. Os rendimentos brutos indicados totalizam, assim, 52.248 euros. Em Portugal, o vereador registou cinco prédios, dois urbanos e três rústicos, com um valor patrimonial tributário conjunto de 126.334,80 euros. A declaração identifica ainda “outro direito” sobre duas habitações no estrangeiro, sem tornar consultável a natureza concreta ou a titularidade desse direito. Uma situa-se em Nassau, nas Bahamas, e tem o valor patrimonial declarado de 985 mil euros. A outra localiza-se em La Massana, em Andorra, com o valor indicado de 600 mil euros. Frederico Colaço Antunes declarou ainda uma quota na sociedade Moonglade Unipessoal, Lda., oito veículos automóveis e uma dívida à Caixa Geral de Depósitos, cujo montante não é público. O elemento mais relevante encontra-se, contudo, nos “outros elementos do activo patrimonial”. O vereador do Chega inscreveu três posições em criptomoedas, avaliadas em 27 milhões, 4,2 milhões e 2,5 milhões de euros, respectivamente. A soma ascende a 33,7 milhões de euros.

A presidente da câmara, Sónia Ferreira (PSD), declarou sete prédios, seis urbanos e um misto, cujo valor patrimonial tributário global ascende a 718.943,56 euros. Nos rendimentos, indicou 30.174,44 euros de trabalho dependente, pagos pela Companhia das Lezírias, 5.921,02 euros de trabalho independente e 16.500 euros de rendimentos prediais. No total, foram declarados 52.595,46 euros de rendimentos brutos.

A autarca declarou também uma quota na empresa Agrifresh Positive, Lda., três aplicações financeiras que totalizam 40.025,36 euros e uma conta bancária à ordem com 77.174,89 euros. O património financeiro identificado nestas rubricas ascende a 117.200,25 euros. Sónia Ferreira registou ainda dois débitos ao Bankinter, mas os respectivos montantes não estão disponíveis. Na informação disponibilizada para consulta não consta qualquer veículo automóvel. Os vereadores mais remediados

Paulo Sérgio Abreu declarou 28.828,16 euros de rendimentos de trabalho dependente, pagos pelo Banco BIC Português. O vice-presidente registou um imóvel urbano com o valor patrimonial tributário de 125.454,10 euros, dois veículos automóveis e uma carteira de títulos avaliada em 7.816,93 euros. A declaração inclui ainda três contas bancárias à ordem, com um total de 21.016,76 euros, e um direito de crédito no valor de 257.873,73 euros. No conjunto, a carteira de títulos, as contas bancárias e o direito de crédito representam 286.707,42 euros. Paulo Abreu declarou igualmente um passivo perante a Abanca, mas o montante não é público.

Hélio Justino declarou 46.321,28 euros de rendimentos de trabalho dependente, pagos pela Câmara de Benavente. O vereador registou uma fracção urbana com o valor patrimonial tributário de 73.243,04 euros e um veículo automóvel. Já Paulo Cardoso declarou 1.800 euros de rendimentos de trabalho dependente, pagos pela Pousamil, não indicando outros rendimentos nas restantes categorias apresentadas no documento. O vereador registou um imóvel urbano com o valor patrimonial tributário de 138.208,17 euros e três veículos. Na informação disponibilizada para consulta não constam participações em sociedades, carteiras de títulos, aplicações financeiras, contas bancárias abrangidas pelo formulário, direitos de crédito ou dívidas.

Pedro Gameiro e Carlos Falua não integram esta análise porque as respectivas declarações ainda não se encontravam disponíveis para consulta à data de fecho desta edição.