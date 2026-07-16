Política | 16-07-2026 18:13
Presidente da Câmara de Constância apresenta novo carro de serviço
FOTO - Facebook Sérgio Oliveira
Veículo de marca Audi, modelo A3 e híbrido, custou 33.762 euros e substitui um Audi A4 com 24 anos e quase 600 mil quilómetros.
O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira (PS), anunciou publicamente a aquisição, pela autarquia, de um novo automóvel afecto à presidência. Trata-se de um veículo de marca Audi, modelo A3 e híbrido, com o custo total de 33.762 euros, mais IVA.
O autarca explicou nas redes sociais que o anterior carro da presidência, um Audi A4 que contava já com 24 anos e quase 600.000 quilómetros, teve diversas avarias nos últimos dois anos “A última, que se verificou há vários meses, face à idade, aos quilómetros e às diversas avarias acumuladas no veículo, não justificava a reparação. Assim, o Audi A4, com mais de duas décadas já não circula há vários meses”, justificou Sérgio Oliveira.
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