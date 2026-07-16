Vila Franca de Xira aprova cinco votos de pesar em “quinzena trágica”

O município de Vila Franca de Xira aprovou cinco votos de pesar na sua última reunião de executivo pelo desaparecimento de várias personalidades que marcaram a vida do concelho, no que o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, descreveu como uma “quinzena trágica” e um “difícil” minuto de silêncio. Foi evocado o desaparecimento de Osvaldo Pires, presidente da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, com David Pato Ferreira a lembrar um homem ligado ao serviço público e ao associativismo. “Partiu um homem bom, de convicções firmes e humanidade rara. Fez da proximidade a sua forma de estar na vida e na política. Encontrava beleza na simplicidade da vida”, lembrou.

Também foi lembrada a memória de Vítor Manuel Jesus, de 67 anos, trabalhador dos SMAS de Vila Franca de Xira, falecido recentemente. “Será recordado como um trabalhador responsável e dedicado, disponível para colaborar com os seus colegas e contribuir para o bom funcionamento do serviço”, destacou Arlindo Dias, notando o elevado sentido de dever e companheirismo de Vítor Jesus.

Também Fernando Paulo Ferreira leu um voto de pesar pela morte de Júlio Sameiro, professor do Agrupamento de Escolas Reynaldo dos Santos de Vila Franca de Xira, um homem licenciado em filosofia que, disse, vincava uma grande dinâmica pedagógica e de cidadania. “Era reconhecido pelo sorriso e a forma sarcástica e humorística que usava para explicar a matéria que ensinava. Marcou os alunos que passaram pelo agrupamento e será lembrado como o mestre da filosofia, uma pessoa única, responsável, dedicada e companheira, sempre disponível para ajudar”, afirmou.

Já Cláudia Martins, da CDU, lembrou a morte do presidente da Câmara de Sobral de Monte Agraço, António Lopes Bugalho e também de António Nabais, figura relevante da Póvoa de Santa Iria, que morreu aos 89 anos. Um homem, lembrou, profundamente ligado à Póvoa de Santa Iria e com uma intensa intervenção cívica e cultural. “Deixa um legado de coragem, coerência e dedicação à causa pública, associativismo e poder local democrático”, disse.