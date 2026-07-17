Câmara de Santarém expressa pesar por Carneiro Gomes e jovem que morreu na Ribeira

O executivo da Câmara de Santarém aprovou um voto de pesar e cumpriu um minuto de silêncio pela morte de Joaquim Carneiro Gomes, figura da rádio nacional que fez carreira na Rádio renascença. A proposta da bancada do PS teve em conta o papel que Carneiro Gomes teve na divulgação e promoção de certames em Santarém, como o Festival Nacional de Gastronomia e a Lusoflora. O antigo radialista faleceu a 9 de Julho, aos 84 anos, no Hospital da Guarda. Natural de Angola, ficou conhecido como o "Repórter Renascença" e marcou a rádio nacional ao longo de mais de uma década no célebre programa Despertar, com António Sala e Olga Cardoso.

Na reunião do executivo de 16 de Julho, o vereador do Chega, Pedro Correia, deixou também palavras de pesar pela morte do jovem Daniel Ferreira, vítima de atropelamento ferroviário na Ribeira de Santarém. O jovem foi aluno do autarca no Conservatório de Música de Santarém durante vários anos de classe de conjunto e, segundo Pedro Correia, “fazia parte de uma geração extraordinária de adolescentes e jovens”.