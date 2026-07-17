PSD leva Câmara de Alenquer a rever Plano Municipal de Emergência

O Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Alenquer vai ser revisto, depois de o PSD ter levantado dúvidas sobre a conformidade do documento e sobre o funcionamento da coordenação municipal de protecção civil durante uma reunião do executivo camarário. A revisão foi assumida pelo presidente do município, João Nicolau (PS) que reconheceu a necessidade de actualizar o plano.

As questões foram levantadas pelo vereador do PSD, Francisco Guerra, que alertou para alegadas irregularidades no Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil, defendendo que o documento necessita de ser revisto para cumprir os requisitos legais e operacionais. O autarca manifestou também preocupações quanto à articulação entre os diferentes agentes de protecção civil e ao funcionamento da estrutura municipal de coordenação.

Francisco Guerra defendeu igualmente que é necessário reforçar a capacidade de resposta do concelho em situações de emergência, considerando essencial que o plano esteja devidamente actualizado e adequado às exigências legais e operacionais. O vereador social-democrata alertou ainda para a situação do coordenador municipal da Protecção Civil, referindo que a respectiva comissão de serviço terminou e questionando o executivo sobre a intenção de renovar ou não a nomeação e em que prazo essa decisão será tomada.

O Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil é o instrumento que estabelece a organização da resposta do concelho perante acidentes graves ou catástrofes, definindo procedimentos, responsabilidades e a articulação entre as várias entidades envolvidas na protecção e socorro das populações.