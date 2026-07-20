Câmara de VFX atribui falhas na recolha de lixo a faltas temporárias de pessoal

O Município de Vila Franca de Xira esclareceu a O MIRANTE que os problemas registados na recolha de resíduos urbanos, que motivaram queixas de moradores da Póvoa de Santa Iria devido à acumulação de lixo e a contentores cheios, se deveram a falhas nos recursos humanos.

A autarquia garante que os constrangimentos foram pontuais e que a situação foi minimizada e posteriormente ultrapassada através da reorganização das equipas responsáveis pelo serviço.

O município acrescenta que continuam a decorrer as operações regulares de lavagem de contentores e as acções de desinfestação urbana, nomeadamente desratização e desbaratização, ajustadas à época do ano.

Segundo a autarquia, estas intervenções têm como objectivo garantir as condições de higiene urbana, preservar a salubridade do espaço público e controlar a proliferação de pragas associadas ao aumento das temperaturas.