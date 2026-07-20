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Política | 20-07-2026 07:00

Câmara de VFX atribui falhas na recolha de lixo a faltas temporárias de pessoal

Câmara de VFX atribui falhas na recolha de lixo a faltas temporárias de pessoal
Foto: DR
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Município de Vila Franca de Xira atribui as falhas registadas na recolha de lixo na Póvoa de Santa Iria a falta de pessoal. A autarquia garante que a situação já foi ultrapassada.

O Município de Vila Franca de Xira esclareceu a O MIRANTE que os problemas registados na recolha de resíduos urbanos, que motivaram queixas de moradores da Póvoa de Santa Iria devido à acumulação de lixo e a contentores cheios, se deveram a falhas nos recursos humanos.
A autarquia garante que os constrangimentos foram pontuais e que a situação foi minimizada e posteriormente ultrapassada através da reorganização das equipas responsáveis pelo serviço.
O município acrescenta que continuam a decorrer as operações regulares de lavagem de contentores e as acções de desinfestação urbana, nomeadamente desratização e desbaratização, ajustadas à época do ano.
Segundo a autarquia, estas intervenções têm como objectivo garantir as condições de higiene urbana, preservar a salubridade do espaço público e controlar a proliferação de pragas associadas ao aumento das temperaturas.

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