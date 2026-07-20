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Política | 20-07-2026 12:00

Campanha Calor Seguro reforça prevenção em Salvaterra de Magos

Campanha Calor Seguro reforça prevenção em Salvaterra de Magos
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A iniciativa aposta na divulgação de comportamentos que ajudam a reduzir os efeitos do calor, com particular atenção aos grupos mais vulneráveis.

O Município de Salvaterra de Magos associou-se ao projecto "Calor Seguro na Lezíria", promovido pela Unidade Local de Saúde da Lezíria para sensibilizar a população para os riscos associados às temperaturas elevadas.
A campanha inclui acções de educação para a saúde e a distribuição de materiais informativos, procurando reforçar a adopção de medidas preventivas.
Beber água ou sumos de fruta natural, evitar bebidas alcoólicas e reduzir a exposição directa ao sol entre as 11h00 e as 17h00 estão entre as recomendações divulgadas.
A iniciativa aconselha ainda a utilização de protector solar com factor superior a 30, renovado de duas em duas horas, e a permanência em locais frescos.
Doentes crónicos, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida devem receber uma atenção especial durante os períodos de maior calor.

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