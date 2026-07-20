Campanha Calor Seguro reforça prevenção em Salvaterra de Magos

O Município de Salvaterra de Magos associou-se ao projecto "Calor Seguro na Lezíria", promovido pela Unidade Local de Saúde da Lezíria para sensibilizar a população para os riscos associados às temperaturas elevadas.

A campanha inclui acções de educação para a saúde e a distribuição de materiais informativos, procurando reforçar a adopção de medidas preventivas.

Beber água ou sumos de fruta natural, evitar bebidas alcoólicas e reduzir a exposição directa ao sol entre as 11h00 e as 17h00 estão entre as recomendações divulgadas.

A iniciativa aconselha ainda a utilização de protector solar com factor superior a 30, renovado de duas em duas horas, e a permanência em locais frescos.

Doentes crónicos, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida devem receber uma atenção especial durante os períodos de maior calor.