Fátima celebrou 29 anos de cidade com obras de milhões

Comemorações do aniversário da elevação de Fátima a cidade ficaram marcadas pela inauguração de obras estruturantes, pela apresentação de novos investimentos e pelo reforço da ligação com a cidade francesa de Argenteuil.

Fátima celebrou no domingo, 12 de Julho, 29 anos de elevação a cidade com uma sessão solene, inaugurações e a apresentação de projectos estratégicos para o futuro. As cerimónias começaram com o hastear das bandeiras junto ao edifício da junta, seguindo-se as intervenções dos responsáveis autárquicos. O presidente da Assembleia de Freguesia, José Poças das Neves, evocou o crescimento da cidade e as ambições da população. O presidente da junta, Carlos Neves, destacou a presença de uma delegação de Argenteuil, cidade geminada com Fátima.

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, sublinhou a importância de Fátima para o concelho, o país e o mundo e apontou os principais investimentos municipais: sete milhões de euros na Estrada de Minde, quatro milhões na Avenida Irmã Lúcia de Jesus e cinco milhões previstos para a Avenida Papa João XXIII. A segunda fase da Estrada de Minde, uma das principais entradas de peregrinos na cidade, foi inaugurada depois de uma intervenção que melhorou a circulação automóvel e pedonal e incluiu uma ecovia.

As comemorações ficaram ainda marcadas pela abertura do Jardim de Argenteuil, junto à Biblioteca Pública de Fátima, onde foi instalada uma escultura de Robert Panda. O município já adquiriu um terreno adjacente para ampliar o espaço verde. Foi também apresentada a requalificação da Avenida Irmã Lúcia de Jesus, que ganhou iluminação pública, passeios e ciclovia. A obra contou com cedências de terrenos de cerca de 80 proprietários e reforça a ligação entre o Santuário da Ortiga, a zona sul da cidade e o futuro Parque da Cidade de Fátima.